El casco medieval mejor conservado de España es el destino perfecto para otoño: es Patrimonio de la Humanidad, con una de las juderías más importantes de Europa y restos romanos, árabes y medievales

Ciudades como Toledo o Segovia son conocidas por todos, quizá por su cercanía a la capital o, en general, al centro peninsular. En detrimento, otras caen en el olvido a la hora de organizar una escapada en otoño o en cualquier época del año, como Cáceres. Esta preciosa urbe monumental, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, reúne en su territorio vestigios que hablan de diferentes momentos de la historia, desde los romanos hasta nuestros días.

Hay pocos lugares en el mundo que atesoren las características de Cáceres. De hecho, se considera el tercer conjunto monumental de época medieval mejor conservado de Europa, solo superado, en extensión y riqueza, por los cascos históricos de Praga y Tallin. Esto lo convierte, por ende, en el casco medieval mejor conservado de España. La antigua muralla almohade divide la urbe en dos partes, que hacen más fácil su recorrido.

Adriana Fernández

El casco antiguo dentro de la muralla

La ciudad intramuros, o lo que es lo mismo, el centro, es un entramado cuasi laberíntico de calles, edificios antiguos y monumentos, con la omnipresencia de sus diferentes culturas. Es lo que se conoce como la ciudad vieja de Cáceres, configurada durante la Edad Media en torno a dos parroquias, Santa María y San Mateo. Uno de los principales edificios es precisamente la iglesia-concatedral de Santa María, que observamos al cruzar el arco de la estrella.

El Arco de la Estrella que divide el casco antiguo de Cáceres / Istock / Rudolf Ernst

Se trata del templo cristiano más importante de la capital, erigido entre los siglos XV y XVIII con un estilo arquitectónico que bebe tanto del románico como del gótico y el renacentista. A su alrededor, palacios, mansiones y casas nobles entre los que destacan el palacio de Carvajal, hoy convertido en el Patronato de Turismo de la Diputación de Cáceres; o el palacio de Ovando y el de Mayoralgo, que pertenecieron a familias nobles cacereñas.

El Palacio de los Becerra en Cáceres / Istock / Rudolf Ernst

Cáceres se constituye en torno a plazas, y señal de ello son las atractivas plazas de San Jorge, de San Mateo, de San Pablo y de las Veletas. En la primera se encuentra la iglesia barroca de San Francisco Javier del siglo XVII; las demás están prácticamente pegadas en la zona alta de la ciudad vieja. La iglesia de San Mateo sobre los restos del alcázar almohade, el convento de San Pablo, el palacio de las Cigüeñas o el palacio de las Veletas aparecen en estas plazas.

Iglesia de San Francisco Javier en Cáceres / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Dos juderías en una misma ciudad

La otra parte importante del casco antiguo es la Judería Vieja -la Nueva está fuera de las murallas y se desarrolló a partir de 1478-. El trazado original del barrio se conserva prácticamente intacto, con calles estrechas, en pendiente y, algunas, sin salida, como el Rincón de la Monja o la Cuesta del Marqués. En esta parte hay edificios históricos que solo recuerdan la presencia sefardí, como la ermita de San Antonio, construida sobre los sillares de la antigua sinagoga.

La ermita de San Antonio, antigua sinagoga de la Judería Nueva / Istock / TONO BALAGUER

En el área de extramuros también se desarrolla parte del casco histórico, teniendo como epicentros las parroquias de Santiago y San Juan y la plaza Mayor. Junto a ella, la Judería Nueva, entre las calles Paneras y de la Cruz, cuya sinagoga se hallaba en la actual capilla del Palacio de la Isla, dedicada al culto cristiano desde el siglo XV. Y para viajar aún más atrás en el tiempo, no puede faltar una visita al Campamento romano de Castra Caecilia, del año 80 a.C.

La plaza Mayor de Cáceres / Istock / StockPhotoAstur

Todo en Cáceres es monumental. A cada paso, hay vestigios de una época pasada que hace al viajero transportarse a esos momentos de la historia. Aunque a veces olvidada, la ciudad de Cáceres tiene mucho que ofrecer, y este otoño puede ser un buen momento para descubrirlo.