El casco histórico medieval mejor conservado de Galicia es el que tiene más iglesias por metro cuadrado: declarado Conjunto Histórico-Artístico y ciudad clave del gótico de España

La urbe es conocida por ser la cuna de la tortilla de patatas de Betanzos, una variante en la que el huevo queda prácticamente líquido en su interior. Pero si hay algo por lo que destaca es por su historia, siempre marcada por el agua, y por su casco antiguo de origen medieval. Si comenzamos por la historia, nos tenemos que remontar al Paleolítico, aunque fue la cultura castreña la que dejó una huella que todavía hoy, en pleno siglo XXI, no se ha podido borrar.