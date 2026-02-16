El casco histórico medieval mejor conservado de Galicia es el que tiene más iglesias por metro cuadrado: declarado Conjunto Histórico-Artístico y ciudad clave del gótico de España
Es una de las ciudades más conocidas de todo Galicia debido a su gastronomía, su arquitectura y su belleza natural.
Galicia tiene una belleza tan peculiar que resulta difícil de explicar: tierra de leyendas, tradiciones, maravillas gastronómicas, música celta, peregrinaje, verdes prados y playas paradisíacas. Es una región que enamora a cualquiera que se anime a descubrirla. Puedes viajar hasta allí esperando encontrarte un paraíso, pero lo que verás frente a tus ojos superará todas las expectativas que tenías en mente. Así de mágica es Galicia.
Aquí cada ciudad, cada pueblo, cada aldea, cuenta con una historia que los hace reconocibles. Es lo que sucede con Betanzos, ubicada en el corazón de La Coruña y abierta al Atlántico a través de la ría que recibe el mismo nombre que la ciudad. Los ríos Mandeo y Mendo la abrazan hasta que se unen y forman esta ría que busca acabar en otras aguas más frías, mezclándose con el salado del océano. Y destacando por tener la mayor concentración de templos de Galicia.
Uno de los pueblos más bonitos de Galicia
La urbe es conocida por ser la cuna de la tortilla de patatas de Betanzos, una variante en la que el huevo queda prácticamente líquido en su interior. Pero si hay algo por lo que destaca es por su historia, siempre marcada por el agua, y por su casco antiguo de origen medieval. Si comenzamos por la historia, nos tenemos que remontar al Paleolítico, aunque fue la cultura castreña la que dejó una huella que todavía hoy, en pleno siglo XXI, no se ha podido borrar.
Un ejemplo vivo de esta cultura es el Castro de Untia, el punto a partir del cual se fue expandiendo la ciudad de Betanzos tal y como la conocemos. Mucho tiempo después, se construiría ahí mismo la plaza de la Constitución y sus edificios más emblemáticos, como el Ayuntamiento, la iglesia de Santiago o el Pazo de Bendaña. Más tarde, durante la época medieval, se erigieron las murallas alrededor de la urbe, de la que quedan en pie sus cuatro puertas de acceso.
Betanzos a través de los estilos artísticos y arquitectónicos
En la Edad Media alcanzó una gran importancia, albergando linajes muy importantes que se asentaron en la ciudad, logrando el sobrenombre de Os Cabaleiros -de ahí que también se conozca como 'Ciudad de los Caballeros'-. Entre los siglos XII y XVI, el estilo gótico dominó toda la península. En Galicia, Betanzos se convirtió en la capital del gótico gallego debido a sus joyas arquitectónicas como la iglesia de San Francisco o las casas de la rúa da Cerca.
Justo después aterrizó el barroco, entre los siglos XVI y XVIII dando lugar a los balcones y soportales de los edificios emblemáticos y las viviendas. Y, finalmente, hacia el XIX, se llevaron a cabo reformas urbanísticas más modernas y se levantaron el Ayuntamiento actual y el Liceo. Con la llegada de los indianos, ya en el XX, la arquitectura se volvió más ecléctica y el modernismo hizo acto de presencia, aunque breve. Por todo, se declaró Conjunto Histórico-Artístico.
Además, Betanzos es una parada del Camino de Santiago Inglés. Un lugar donde los peregrinos se detienen a descansar y respirar es el Parque do Pasatempo, un espacio de esencia muy gallega con laberintos, estanques, estatuas de mármol y túneles. Empezó a construirse en 1893 y hoy cuenta con más de 90.000 metros cuadrados en los que se reparten esculturas que imitan monumentos como la Muralla China, el Canal de Panamá o la Pirámide de Keops.
