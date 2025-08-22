El casco antiguo más bonito de España está en Extremadura: una muralla única y repleto de arquitectura que mezcla lo mejor de cada cultura

Están situadas en la parte alta del casco antiguo. La Iglesia de San Mateo fue construida sobre el antiguo alcázar musulmán en el siglo XVI y el Convento de San Pablo es famoso por los dulces que elaboran sus monjas de clausura. En esta zona tenemos dos importantes palacios: el Palacio de las Cigüeñas y el Palacio de las Veletas. El primero tiene una torre de 25 metros, contiene en su interior un museo militar y cultural y ofrece las mejores vistas de la ciudad. El segundo es una antigua casa noble del siglo XV. Aquí se encuentra hoy el Museo de Cáceres, que tiene importantes obras de arte de Picasso, Miró y El Greco. También destaca su albije hispano-árabe: el segundo mejor conservado de todo el continente europeo.