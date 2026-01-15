Las cascadas más sorprendentes de España están en un pequeño pueblo de 17 habitantes de Guadalajara: tiene la denominación de Pueblo Negro y es el inicio de una ruta espectacular
Agua negra, musgo prehistórico y una sierra que decidió quedarse al margen del ruido.
Campillejo no es un destino; es una prueba de fe. Llegas pensando “¿seguro que era por aquí?” y, cuando por fin aparcas, el paisaje te contesta con la elegancia de quien no necesita aprobación externa; pizarra, silencio y un aire frío que te pone en tu sitio. Campillejo es pedanía de Campillo de Ranas, territorio de pueblos negros y de esa Sierra de Ayllón que parece tener alergia al exceso.
Y entonces llega el giro de guion, y es que las Cascadas del Aljibe (también llamadas Pozas del Aljibe o de Matallana) aparecen como un truco bien hecho. No son “una cascada” para la foto rápida; son dos saltos principales y varias pozas encajadas entre roca oscura, musgo y humedad permanente.
La ruta de ensueño
Primero, he de decir la verdad, la ruta no está a diez minutos, pero merecela pena. La ruta más habitual sale de Roblelacasa (otra pedanía cercana) y son 6,7 km ida y vuelta, con una duración orientativa de unas 2 o 3 horas a ritmo tranquilo. ¿Se puede ir desde Campillejo? Sí, pero entonces ya hablamos de rutas más largas tipo circular. Así que, os recomiendo investigar y ver qué es lo que más os merece la pena. Aunque siempre es recomendable es caminar poco a poco, con preocuación para no desinflarse a la vuelta.
Pozas negras, pero de las bonitas
El apellido “aljibe” suena a agua guardada, a secreto, y no va desencaminado. Las pozas tienen ese color oscuro tan fotogénico (y tan de “¿esto es España?”) por la combinación de profundidad, sombra y roca. Auí la luz entra a ratos, como si el barranco administrara la escena. El resultado convierte este destino en un lugar único en el mundo, capaz de desprender una sensación difícil de imitar.
El hacer la ruta y llegar a las cascadas la recompensa es doble. El sonido del agua y esa sensación de frescor raro en el centro peninsular. No diré “selva” porque no lo es. Quizás, lo adecuado es describirlo como una ribera húmeda en contraste con laderas de monte más mediterráneo. Y ese contraste es precisamente la gracia.
Pizarra, despoblados y el encanto de no “modernizar”
Este paisaje no sería el mismo sin sus pueblos negros, construidos con la pizarra que extraen de las mismas montañas que los rodean. Las casas, con tejados inclinados y muros oscuros, parecen sacadas de un dibujo a lápiz, resistentes al paso del tiempo y ajenas a las modas. Aquí, el concepto de reinventarse no tiene cabida; los pueblos como Campillo de Ranas, Campillejo y Roblelacasa son un suspiro del pasado que aún respira en el presente. A su alrededor, el sistema de arquitectura negra sigue siendo una muestra de adaptación rústica al entorno, donde cada piedra encaja en su lugar como un puzzle ancestral.
Más allá de la cascada
Si te quedas con ganas de más, tienes el embalse de El Vado a tiro para un plan distinto; paisaje abierto, agua quieta y actividades como rutas en piragua en temporada. Y si lo tuyo es enlazar pueblos, este es el tablero perfecto para ir saltando entre aldeas negras sin necesidad de coleccionar nada, con mirar las fachadas y callejear, ya estás “en el viaje”. Campillejo y las Cascadas del Aljibe no son un “sitio instagrameable”: son un sitio que te recalibra. Sales con barro, con frío en las manos y con esa satisfacción rarísima de haber encontrado algo que no necesita explicarse demasiado.
