Las cascadas más sorprendentes de España están en un pequeño pueblo de 17 habitantes de Guadalajara: tiene la denominación de Pueblo Negro y es el inicio de una ruta espectacular

Si te quedas con ganas de más, tienes el embalse de El Vado a tiro para un plan distinto; paisaje abierto, agua quieta y actividades como rutas en piragua en temporada. Y si lo tuyo es enlazar pueblos, este es el tablero perfecto para ir saltando entre aldeas negras sin necesidad de coleccionar nada, con mirar las fachadas y callejear, ya estás “en el viaje”. Campillejo y las Cascadas del Aljibe no son un “sitio instagrameable”: son un sitio que te recalibra. Sales con barro, con frío en las manos y con esa satisfacción rarísima de haber encontrado algo que no necesita explicarse demasiado.