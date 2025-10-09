Cascadas, un misterioso laberinto y un arco de piedra natural en medio del camino: la ruta de senderismo más espectacular de España está en el País Vasco

Por si fuera poco, la ruta también pasa por un lago majestuoso, una balsa flanqueada por pinos y abetos que nos lleva directos a un paisaje nórdico o finlandés sin salir de España. Es la balsa de Iturbarz, un enclave más que bucólico. Como el bosque de hayas situado hacia el final del sendero. Un lugar mágico que, además de sombra, ofrece un paisaje de película perfecto para poner el broche a esta magnífica ruta.