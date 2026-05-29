Las cascadas más bonitas del mundo, según Jesús Calleja, están en España: "Es una pasada. Es una cascada de 220 metros de longitud que deberías visitar una vez en la vida" 

“¿Sabéis una zona que debe tener ahora las cascadas en pleno apogeo?” La pregunta, por supuesto, tiene una parte de ironía, de retórica, cuando se trata de un amante de la naturaleza que ve con la misma belleza el salto de un riachuelo y la impresionante caída de agua como la que recomienda. Pese a acordarse y remarcar también la indiscutible belleza de Burgos, en este caso el escalador leonés Jesús Callejamira hacia el norte, Álava, que esconde uno de los ejemplares más impresionantes de su clase: el Salto del Nervión.

Adriana Fernández

El presentador de televisión leonés recomendó en sus redes sociales este enclave único en la frontera alavesa por su espectacularidad en esta época del año, después de las fuertes lluvias de primavera: “Es una pasada porque tiene una cascada de 220 metros de longitud que es la más alta de España”, explicaba, y añadía: “yo me voy a organizar una escapada muy prontito”.

Cascada del Nervión / Istock

Un espectáculo natural en el Monumento Natural del Monte Santiago

Enclavada en la estricta frontera entre su provincia y la burgalesa, este espacio se integra dentro del Monumento Natural del Monte Santiago, un hayedo atlántico espectacular y cambiante cuyo mirador principal vuela sobre el cañón alavés de Delika.

Sin embargo, la espectacularidad de sus vistas depende de la estación, ya que se trata de una cascada temporal: el agua se filtra por un sistema kárstico subterráneo, y solo "salta" en la época de deshielo, tras la acumulación de grandes nevadas o lluvias torrenciales, mientras que el resto del tiempo permanece como un anfiteatro de piedra, igualmente sobrecogedor.

Cascada del Nervión desde su mirador. / Istock / Javier Ruiz Herrera

Además, este paisaje de ensueño supone una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), integrada en la Red Natura 2000, siendo hogar de una inmensa colonia de buitres leonados, alimoches y halcones peregrinos que sobrevuelan el entorno quedando, en muchos casos, a la altura de los ojos desde lo alto del mirador.

Salto del Nervión / Istock

La ruta para descubrir su belleza

Si buscas conocer este espectacular enclave, la ruta para descubrirlo inicia en el aparcamiento Fuente Santiago, en un trayecto de 1,8 kilómetros hasta el mirador del salto, asequible y accesible para todos los públicos y con una dificultad especialmente sencilla rodeada de impresionantes hayedos; aunque si quieres sobrecogerte con la inmensidad de sus paredes siempre puedes elegir el camino que traza el fondo del valle, que inicia desde el pueblo de Delika.

Mirador del Salto del Nervión / Istock

Sumado al mirador, visita, muy cerca de este, las loberas tradicionales restauradas, utilizadas por pastores de la zona para perseguir a los lobos y ahuyentarlos hasta fosos donde, posteriormente, los capturaban, valiéndose del método medieval de colocar piedras en forma de embudos. Las loberas son además consideradas Patrimonio Etnográfico.

Cascada junto al Río Nervión / Istock

Además, entre los puntos de visita imprescindibles, destacan el Monte Santiago, declarado Monumento Natural, con los restos del Monasterio de Santiago de Langre (del siglo XI), vestigio viviente de la carga espiritual y el aislamiento de fe que supuso este territorio escondido.

Dado que el Salto es un entorno natural, los núcleos de alrededor recogen la vida de sus habitantes, como la ciudad de Orduña (en Bizkaia), con un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural, o Amurrio (en Álava), con palacios indianos, casas de arquitectura tradicional vasca y el Museo del Licor, el primero de su categoría en Euskadi.

En definitiva, un destino que, como bien anticipa Jesús Calleja, es “para flipar”.