Esta es la cascada más maravillosa de España

En España no tenemos los saltos del Guairá, las cataratas del Niágara, las cataratas Victoria o la Dettifoss islandesa. Lugares espectaculares en los que el alma enmudece, las palabras desaparecen de la mente y solo sientes una extraña y honda fascinación por lo que tienes delante. Rincones únicos donde la fuerza de la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor y no queda más que contemplar en silencio y asentir a la maravilla de la existencia. No. No tenemos cascadas así. Pero eso no significa que no tengamos cascadas que merezcan la pena ser visitadas y disfrutadas. Porque las tenemos. Y de todas ellas, el reventón de los Chorros del Río Mundo es la más maravillosa.