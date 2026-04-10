La cascada más impresionante del País Vasco se desploma desde más de 200 metros: está en un entorno salvaje y es una de las más altas de la península
Una ruta de senderismo que te llevará hasta uno de los rincones más alucinantes de todo el territorio peninsular.
Uno de los accidentes geográficos más asombrosos que existen sobre la faz de la tierra son las cascadas, pues las hay de tan sorprendentes que, al verlas, no es de extrañar que en muchos cuentos y leyendas sirvan como puerta de entrada a otros mundos.
Aunque algunos de los saltos de agua más deslumbrantes los encontramos en lugares como Islandia, cuyos paisajes salvajes parecen haber estado escarpados por los mismos dioses nórdicos, aquí en España también podemos encontrar cascadas que nada tienen que envidiarles. Además las tenemos al gusto del consumidor: las hay que desembocan en el mar, atravesando poblaciones a través de un seguido de pequeños saltos de agua, o que dejan caer su agua al vacío. Dentro de esta última categoría, en el límite entre las provincias de Álava y Burgos se erige una cascada que se desploma desde una altura que supera los 250 metros.
Un enclave natural de cuento
De las rutas de senderismo que hay disponibles en el territorio peninsular, una de las más espectaculares es la que lleva hasta el Salto del Nervión, la cascada más imponente de toda la península ibérica, pues no solo el trayecto hasta ella está rodeado de panorámicas que quitan el hipo, sino que el enclave en el que desemboca es uno de los más bonitos que podemos encontrar.
Situado en el parque natural del Monte Santiago, en realidad existen varias opciones para llegar hasta el Salto del Nervión, todo dependiendo de por donde queramos llegar. La más habitual es la que lleva hasta la parte superior de la cascada, desde donde poder observar como el agua cae al vacío desde casi 300 metros de altura.
Perfecta para hacer en familia, y con un trazado circular que ronda los 7 kilómetros de largo, la ruta al mirador del Salto del Nervión parte de la Casa del Parque Monte Santiago, junto a la que hay un aparcamiento donde dejar el coche. Desde allí, son poco más de 2 kilómetros los que recorre el sendero PU-BR 42 hasta el mirador. Una vez en el mirador, existen dos opciones: dar media vuelta y volver hacia la Casa del Parque, o emprender la PU-BR 45 hasta el mirador de la Esquina de Rubén, desde donde también se obtienen unas vistas apabullantes de la cascada. Para volver hacia el punto de inicio desde este segundo mirador, solo hace falta recorrer el sendero PU-BR 41.
Hay que mirar hacia arriba
Si lo que prefieres es ver la majestuosidad del Salto del Nervión desde su parte inferior, levantar la cabeza y fijar los ojos casi entre las nubes, existen dos opciones de ruta. Una de ellas parte de la localidad de Delika, y se trata de un trayecto de unos 8,5 kilómetros en total e ideal para hacer con niños, pues cruza el río en varios puntos. La otra parte desde el pequeño pueblo de Untzaga, y su atractivo recae en que está mucho menos transitada que las otras dos. Con un recorrido total de 11,5 kilómetros, esta ruta también lleva hasta el mirador del Nervión, pero lo hace por otro camino, el cual permite maravillarse con el esplendor del Salto del Nervión desde otra perspectiva.
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