La cascada más impresionante del País Vasco se desploma desde más de 200 metros: está en un entorno salvaje y es una de las más altas de la península

Si lo que prefieres es ver la majestuosidad del Salto del Nervión desde su parte inferior, levantar la cabeza y fijar los ojos casi entre las nubes, existen dos opciones de ruta. Una de ellas parte de la localidad de Delika, y se trata de un trayecto de unos 8,5 kilómetros en total e ideal para hacer con niños, pues cruza el río en varios puntos. La otra parte desde el pequeño pueblo de Untzaga, y su atractivo recae en que está mucho menos transitada que las otras dos. Con un recorrido total de 11,5 kilómetros, esta ruta también lleva hasta el mirador del Nervión, pero lo hace por otro camino, el cual permite maravillarse con el esplendor del Salto del Nervión desde otra perspectiva.