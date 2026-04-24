Adriana Fernández

Una cascada de 54 metros, una leyenda enterrada a sus pies y el paso del meridiano de Greenwich: así es la ruta de senderismo más bonita de España, Patrimonio de la Unesco

Sobre una extensa pradera que recoge el río Arazas, un circo glaciar impresionante en forma de U se abre paso en el corazón de Huesca, con imponentes paredes de hasta 1.500 metros enfrentado directamente con el Pirineo aragonés.

En total, el Macizo de Monte Perdido recoge más de 15 kilómetros, y pasa por ser la tercera cumbre más alta de esta cadena montañosa, un conjunto reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Y en el corazón de este, una senda impresionante recorre sus entrañas con puentes, cascadas, escalones naturales, cornisas y un salto de agua de 54 metros de alto que responde a su sendero, bajo el nombre de la Cola de Caballo.