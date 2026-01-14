Casas colgadas sobre un precipicio y un entorno único en la región: la ciudad de Castilla-La Mancha perfecta para visitar en invierno

Aunque la zona en la que se erige la ciudad ha estado habitada desde el final del Paleolítico, no fue hasta la época de la dominación musulmana que no se estableció el primitivo asentamiento sobre el que hoy se alza la ciudad. Tras la conquista cristiana en el 1177 por parte del rey Alfonso VIII, Cuenca pasó a ser una de las ciudades más importantes de la región. Así, Alfonso X le otorgó el título de “Ciudad” en 1257, siglos más tarde, Enrique IV le concedió el título de “Muy Noble y Muy Leal”, y Felipe V la declaró “Fidelísima y Heroica”.