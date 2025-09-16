Casarabonela, el Pueblo Mágico que revive la historia entre montañas y memoria

Casarabonela, con sus poco más de 2.500 habitantes, es uno de esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Situado a menos de 45 kilómetros de Málaga capital, se asienta en un balcón natural de la Sierra de las Nieves, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Casas encaladas, rincones floridos y el murmullo de fuentes acompañan al viajero que se adentra en este Pueblo Mágico, donde la calma rural convive con un calendario cultural vibrante.