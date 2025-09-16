Casarabonela, el Pueblo Mágico que revive la historia entre montañas y memoria
El 20 de septiembre, la villa blanca de la Sierra de las Nieves, Casarabonela, transformará sus calles en un escenario del siglo XVI con la Recreación Histórica “La Duda”, un viaje cultural y participativo que une tradición, gastronomía y comunidad.
Casarabonela, con sus poco más de 2.500 habitantes, es uno de esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Situado a menos de 45 kilómetros de Málaga capital, se asienta en un balcón natural de la Sierra de las Nieves, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Casas encaladas, rincones floridos y el murmullo de fuentes acompañan al viajero que se adentra en este Pueblo Mágico, donde la calma rural convive con un calendario cultural vibrante.
La Recreación Histórica: un viaje al siglo XVI
El próximo 20 de septiembre, Casarabonela celebrará una nueva edición de su Recreación Histórica, este año bajo el título “La Duda”. El guion, escrito por el historiador Francisco Gómez Armada, sitúa al visitante en plena encrucijada de la vida morisca en el siglo XVI. Las calles del casco histórico se transforman en un poblado de hace más de 400 años: telas, faroles y atrezzo recrean la estética andalusí mientras vecinos y voluntarios encarnan escenas de la vida cotidiana.
No se trata solo de teatro, sino de una experiencia inmersiva. El público se sumerge en un ambiente donde se revive la convivencia, las tensiones religiosas y las costumbres de la época, siempre con un enfoque divulgativo y cercano.
Escenas que cobran vida
Desde su inicio, esta cita cultural se ha consolidado como una de las más singulares de la provincia. Cada edición aporta un guion distinto: en 2024 se tituló “Justicia”, con escenas de la vida inquisitorial y la rebelión morisca; en años anteriores, nombres como “Azahar”, “Rebelión” o “Vísperas” marcaron el pulso narrativo de la representación.
Más de un centenar de vecinos participan directamente en la confección del vestuario, la escenografía y la interpretación. Niños, jóvenes y mayores se implican en un proyecto común que fortalece la identidad local y convierte al pueblo entero en un escenario vivo.
Gastronomía, talleres y zoco popular
La representación es el eje central, pero la jornada ofrece mucho más. Talleres de oficios antiguos, demostraciones artesanales y música tradicional acompañan al visitante a lo largo del día. La plaza principal se convierte en un zoco, con puestos que exhiben panes moriscos, dulces artesanales, mieles, aceites y recetas inspiradas en la cocina de antaño.
La gastronomía es parte fundamental: colectivos y asociaciones locales preparan platos típicos que trasladan el paladar al pasado, reforzando la experiencia cultural. Todo ello en un ambiente festivo y participativo que no olvida la hospitalidad andaluza.
Cultura y comunidad para todos
Uno de los grandes atractivos de la Recreación Histórica de Casarabonela es su carácter inclusivo. Familias, viajeros curiosos y amantes de la historia encuentran aquí una oportunidad única para descubrir, de forma amena y rigurosa, episodios que marcaron la identidad del sur peninsular.
Al aire libre y enmarcado en un entorno natural privilegiado, el evento ofrece al visitante no solo la posibilidad de aprender, sino también de disfrutar del patrimonio urbano y de los paisajes que rodean al municipio.
Casarabonela, un Pueblo Mágico con memoria viva
La Recreación Histórica no es solo una cita cultural, sino también una herramienta de memoria que conecta generaciones y proyecta a Casarabonela como referente del turismo cultural en la provincia. Este 20 de septiembre, el pueblo volverá a encender la chispa del pasado para recordarnos que la historia sigue latiendo en cada calle, en cada casa blanca y en cada gesto de su gente.
Casarabonela se confirma así como un auténtico Pueblo Mágico: un lugar donde tradición, naturaleza y comunidad se entrelazan en una experiencia única para el viajero.