La única casa modernista del mundo con el interior original está en España: puede visitarse y es una joya invaluable de la arquitectura
En esta localidad reside una importante herencia del modernismo.
Pensar en Modernismo es pensar en Barcelona. Este movimiento cultural de finales del siglo XIX y principios del siglo XX dejó un legado arquitectónico muy importante en España. Su máximo esplendor llegó gracias a arquitectos como Antoni Gaudí (seguro que te suenan las casas Batlló, Milà y Vicens de Gaudí en Barcelona), Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch. Aunque esta ciudad sea hogar de increíbles obras, hay que desplazarse a otra para encontrar el único edificio modernista que aún se conserva intacto de Europa.
A poca distancia de Tarragona y una hora de la capital catalana se encuentra una joya que ha desafiado sin temor al paso del tiempo. Ubicada en el casco antiguo de Reus, la Casa Navás es un edificio modernista que conserva su interior intacto desde su inauguración en 1908. Mantiene el aspecto original diseñado por Lluís Domènech i Montaner, autor del Palau de la Música y el Hospital Sant Pau en Barcelona; nombrados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Los inicios de la casa
Este edificio fue encargado por el rico comerciante de tejidos Joaquím Navás. Él y su esposa querían una residencia que también pudieran usar a forma de tienda, y eligieron una de las esquinas de la plaza del Mercadal para ello. El encargo de Domènech i Montaner tenía un presupuesto ilimitado, lo que dio lugar a que esta se convirtiera en una de sus obras más lujosas. La construcción comenzó en 1901 y acabó en 1908. El arquitecto ideó, junto al decorador Gaspar Homar, esta maravilla que a pesar de los años ha mantenido su interior intacto.
Un pequeño inconveniente
Reus fue una de las ciudades más afectadas por los bombardeos de la Guerra Civil. En 1938 una bomba destruyó la torre y dañó parte del segundo piso. A pesar de esto, se restauraron buena parte de los daños que sufrió el edificio; aunque si te fijas, verás algunas mutilaciones en la parte superior de la fachada.
Su auténtico esplendor
Lo que verdaderamente llama la atención por su mantenimiento no es el exterior, sino el interior. Es común que las construcciones sufran modificaciones, derrumbamientos o incluso incendios, pero esta vivienda de inicios del siglo XX mantiene totalmente intacta su decoración original. Desde lámparas y muebles hasta tapicería y pinturas, al entrar a sus habitaciones sentirás que retrocedes a los días gloriosos de la burguesía catalana.
Cada rincón sorprende más que el anterior, se usaron materiales nobles: mármol, cerámicas esmaltadas, vidrieras de colores o maderas exóticas entre ellos. No podrás quitar ojo a los detalles, desde los techos decorados con estampados florales hasta las columnas de mármol o la monumental escalera que lleva al salón principal; saldrás de ahí totalmente asombrado (y con ganas de volver).
Visitas
Actualmente, visitas guiadas permiten ver los increíbles espacios interiores de la Casa Navás (incluso zonas que durante décadas estaban prohibidas). La duración es de una hora aproximadamente, y ofrecen explicaciones sobre el contexto histórico, la construcción y el diseño y curiosidades sobre la familia Navás. No solo abre sus puertas a la luz del día, cuando se pone el sol se convierte en un auténtico epicentro cultural. Visitas nocturnas teatralizadas, exposiciones, conciertos, eventos... Estas actividades buscan avivar el turismo y dar a conocer el rico legado modernista de la ciudad.
