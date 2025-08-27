La única casa modernista del mundo con el interior original está en España: puede visitarse y es una joya invaluable de la arquitectura

Este edificio fue encargado por el rico comerciante de tejidos Joaquím Navás. Él y su esposa querían una residencia que también pudieran usar a forma de tienda, y eligieron una de las esquinas de la plaza del Mercadal para ello. El encargo de Domènech i Montaner tenía un presupuesto ilimitado, lo que dio lugar a que esta se convirtiera en una de sus obras más lujosas. La construcción comenzó en 1901 y acabó en 1908. El arquitecto ideó, junto al decorador Gaspar Homar, esta maravilla que a pesar de los años ha mantenido su interior intacto.