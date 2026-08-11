La casa de Isabel Preysler tiene un apodo que todo Madrid conoce: "Villa Meona", el palacete de Puerta de Hierro con más cuartos de baño que dormitorios

Una de las figuras más destacadas de la socialité española, conocida especialmente por haber sido pareja de Julio Iglesias, Carlos Falcó o el ganador del premio Nobel Mario Vargas Llosa – así como por ser madre de celebridades tan destacadas como Enrique Iglesias o Tamara Falcó –, Isabel Preysler mantiene en la lujosa urbanización madrileña de Puerta de Hierro su refugio familiar. Se trata de la conocida como “Villa Meona”, una emblemática mansión que ha pasado a ser parte imprescindible de la prensa rosa de este país.

El monumento Puerta de Hierro / Luis García (Zaqarbal)

Aunque podría parecer que en efecto es así, el sobrenombre no está puesto a mala fe, sino todo al contrario. Algo muy curioso que tiene la casa es que tiene hasta 14 baños repartidos por su interior, con lo que no es de extrañar que con el tiempo se ganara este cariñoso y divertido mote. A parte de esta peculiaridad, la casa es conocida por el hecho de que Isabel Preysler ha construido en ella, a lo largo de los años, un refugio familiar, en el que vive desde hace décadas y donde han crecido sus hijos.

Sara Fernández García

Un barrio lleno de lujo

En el distrito madrileño de Fuencarral - El Pardo, casi a la entrada del parque de Casa de Campo, se extiende una de las urbanizaciones residenciales más exclusivas de todo el país. Barrio de moda de la ciudad, al que se mudan las familias más pudientes, la zona recibe su nombre en honor la Puerta de Hierro, un gran monumento que marcaba la entrada al lugar al que Fernando VI solía ir a cazar.

Con una extensión de más de 200 mil kilómetros cuadrados, la zona ofrece todo tipo de residencias de lujo, chalets y villas, todos con amplias zonas verdes y la posibilidad de contar con espacio para pistas de tenis o piscina. Además de ser hogar de las familias de la clase alta de la ciudad, aquí también se encuentran embajadas y residencias diplomáticas, con lo que la seguridad está más que garantizada.

Ubicada en las vecindades del Palacio de la Zarzuela, la urbanización cuenta con una enorme cantidad de áreas verdes ideales para el ocio en familia, como son el enorme parque de la Dehesa de la Villa, catalogado como bosque por su frondosidad y tamaño; o el Pardo, donde se encuentra el emblemático Palacio Real. Puerta de Hierro cuenta también con acceso a su propio club de golf, que cuenta con 36 hoyos y unas vistas insuperables, a muy poca distancia del Hipódromo de La Zarzuela. Aunque es un espacio rodeado casi por completo de naturaleza, Puerta de Hierro tiene una amplia oferta gastronómica, la cual abarca desde la cocina fusión hasta los platos más tradicionales.

El refugio familiar de Isabel Preysler

Es aquí en Puerta de Hierro donde la socialité Isabel Preysler tiene, desde hace ya décadas, su refugio en el mundo. Símbolo de lujo, la mansión Villa Meona (oficialmente llamada Miraflores) no es solo una de las residencias más mediáticas del todo el panorama español, presente en las revistas y tertulias de la prensa rosa de manera recurrente, sino que es el lugar donde Isabel Preysler decidió asentarse, construir un hogar, un lugar en el que sentirse a gusto y en paz.

Construida en una parcela de 5.000 metros cuadrados, la casa cuenta con más de 2.000 metros cuadrados construidos, los cuales se distribuyen en distintas alturas, las cuales cuentan con 8 dormitorios, múltiples zonas comunes, una piscina exterior y una interior, y lo más curioso de todo, 14 cuartos de baño. La misma Isabel Preysler reconoce que la casa es “un poco grande, sí, pero por comentado que sea, por encima de todo, es muy acogedora”.

Con un interior decorado de una manera clásica y sofisticada (con sofás tapizados y vitrinas de porcelana), la verdadera joya de la casa son los jardines, los cuales cuentan con una gran vegetación, que aporta tanto sombra cuando es necesaria como la maravillosa privacidad que tanto ansía Preysler cuando está en casa.