La carretera transfronteriza de 100 kilómetros que une España y Portugal sobre un mar de agua dulce: desde el Parque Natural con más lobos de Europa a preciosos pueblos de piedra y encanto medieval

A quienes nos gusta viajar, los viajes por carretera tienen un encanto especial. Lejos de ser un mero traslado en coche de un lugar a otro, se convierten en la excusa perfecta para descubrir paisajes y pueblos con encanto que de ninguna otra manera visitarías si no fuera porque tienes que atravesarlos.

Y para eso, la España vaciada es una fantasía de pueblos remotos y lugares casi olvidados que guardan mil y un secretos para quienes tienen la suerte de acabar por allí. Así es como hemos descubierto una ruta de menos de cien kilómetros que une dos países: España y Portugal.

Adriana Fernández

Se trata de un tramo de la mítica ruta transfronteriza que divide la península en dos partes, y que todavía hoy se conoce como la ‘raya’ (o ‘raia’, en portugués). Mítica porque se trata de una línea divisoria que suma más de 1.200 kilómetros de longitud, desde la desembocadura del río Miño (en Pontevedra, Vigo) hasta la del Guadiana (en Ayamonte, Huelva), y que ostenta el título de ser la frontera más antigua de Europa.

Con 1.200 kilómetros, es la frontera más antigua de Europa. / Istock / @MesquitaePolly

El tramo más bonito de la frontera más antigua de Europa

Uno de los tramos más bonitos de esta carretera se encuentra precisamente conduciendo por el lado español de la raya, dese Alcañices hasta Fermoselle, dos pueblos que comparten entre sí una misma cualidad: ambos están construidos en piedra y granito, de arquitectura tradicional y encanto medieval.

Alcañices, situado en la comarca de Aliste, apenas suma mil habitantes, pero está considerado uno de los pueblos clave de la historia de Zamora, y de España. Pueblo encantador, es conocido por su historia medieval, su pasado templario y, sobre todo, por su ubicación estratétiga muy cerca de la frontera con Portugal.

Fermoselle, el pueblo de las mil bodegas. / Istock / Miguel Angel Redondo Galvan

De pueblos que son Conjunto Medieval a desfiladeros imposibles

Mientras que Fermoselle, además de ser un genuino pueblo amurallado, levantado sobre la roca y estar declarado Conjunto Histórico-Artístico, es conocido por ser el pueblo de las mil bodegas: debajo de las casas, el subsuelo del pueblo esconde cientos de bodegas subterráneas excavadas en la roca, muchas de ellas de origen medieval.

Solo por descubrir y ver de cerca ambas localidades, la ruta ya merece la pena. Pero es que hay más. Porque si algo hace que esta carretera sea especial es el hecho de atravesar uno de los parques naturales más sobrecogedores de todos los que hay en España: las Arribes de Duero (Parque Natural do Douro Internacional, en la parte portuguesa).

Es uno de los parques naturales más sobrecogedores de todos los que hay en España. / Istock

Entre Zamora, Salamanca y Portugal, las Arribes de Duero componen un paisaje de desfiladeros imposibles y acantilados rocosos con pareces verticales que pueden alcanzar hasta los 200 metros de altura en los cañones que el río Duero va trazando entre la frontera de España y Portugal.

Ambos parques naturales (aunque comarten casi un escenario, al pertenecer a dos países responder a dos demarcacaciones diferentes) forman un escenario de diversidad único, reconocido por albergar aves rapaces amenazadas, además de un rico patrimonio natural y hasta viñedos plantados en terrazas.

Eso ha hecho que los dos espacios, el Parque Nacional de Arribes de Duero y Parque Nacional do Douro Internacional estén declarados en conjunto Reserva de la Biosfera Transfronteriza por la Unesco, además de ser una de las mayores áreas protegidas de Europa.

Esconde un paisaje de desfiladeros imposibles y acantilados rocosos. / Istock / v

Dos lugares imprescindibles más de la ruta

Por si fuera poco, la ruta arranca a los pies de la Sierra de la Culebra, un espacio natural protegido y reconocido por ser el lugar con la mayor densidad de lobos de España, y de Europa, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Además, la ruta pasa junto a uno de los embalses más impresionantes del país: el de la Almendra, un mar de agua dulce cuya presa, situada sobre el río Tormes entre Zamora y Salamanca, está considerada la más alta de España (con 202 metros de altura, y 567 de longitud). Y eso, también hay que verlo.