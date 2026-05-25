La carretera más serena de España mide 63 km y se conoce como 'la ruta del silencio': masías aisladas, cabras montesas como telón de fondo y un entorno apreciado por los senderistas

La Ruta del Silencio puede recorrerse en coche, moto, autocaravana o combinando trayectos con senderismo. Aunque es posible realizarla en una jornada, muchos viajeros optan por dedicar entre dos y tres días para descubrir con calma los pueblos, miradores y rutas naturales del entorno que le rodean. Más allá de una simple carretera panorámica, representa una inmersión en uno de los paisajes más auténticos y menos masificados del interior peninsular, donde cada conductor (o senderista) puede convertir las vistas en el verdadero protagonista de un viaje.

Conocida internacionalmente como The Silent Route, es uno de los recorridos más espectaculares de España. Situada en la provincia de Teruel, esta carretera de unos 63 kilómetros atraviesa las comarcas del Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos entre montañas, cañones y pequeños pueblos rodeados de naturaleza. Este trayecto corresponde a la carretera A-1702: desde el mirador de Venta La Pintada, en Gargallo, hasta el puerto de Cuarto Pelado, muy cerca de Cantavieja. A lo largo del trayecto, la panorámica cambia constantemente entre barrancos, bosques, paredes rocosas y extensos valles intactos.

Adriana Fernández

¿Te aburrías en tus viajes en coche? Si optas por cruzar esta carretera, tu vida cambiará para siempre... Te lo aseguramos. La ruta se ha convertido en uno de los destinos favoritos para motoristas y viajeros que buscan disfrutar de la conducción en un entorno tranquilo y alejado del turismo masivo. Las curvas de montaña y la sensación de aislamiento convierten el recorrido en una experiencia muy diferente a la de otras carreteras turísticas del país.

La ruta del silencio / The Silent Route

¿Cuándo es conveniente hacer esta ruta?

Además, cada estación ofrece una experiencia diferente. La primavera destaca por el aumento del caudal de los ríos y el color de los bosques; el verano permite disfrutar de pozas y zonas de baño natural; el otoño transforma el paisaje con tonos rojizos y dorados; y el invierno deja estampas nevadas especialmente espectaculares, aunque con temperaturas muy bajas. Confirmamos que cualquier momento el año puede ser perfecto para recorrerla.

Zonas de interés de la ruta Uno de los lugares más fotografiados de la ruta es la escultura de la cabra montés conocida como “Silencioso”, situada entre Ejulve y Montoro de Mezquita. Esta figura se ha convertido en el gran símbolo del itinerario, inspirado en la abundante presencia de cabras montesas que habitan la zona. Otro de los elementos más representativos es el espacio dedicado al histórico autobús “El Caimán”, un vehículo que durante décadas conectó muchos de los pueblos del Maestrazgo y que hoy forma parte de la memoria colectiva de la comarca.

Qué ver en la famosa 'Ruta del Silencio': el recorrido de una de las carreteras más icónicas de España

Ejulve es una de las primeras localidades destacadas del recorrido. Este pequeño pueblo de calles estrechas y arquitectura tradicional conserva el ambiente típico del Maestrazgo y sirve también como puerta de entrada a varias rutas senderistas y espacios naturales de la zona. Muy cerca aparece Montoro de Mezquita, una pequeña pedanía rodeada de montañas y roca viva desde la que parten algunas de las excursiones más famosas del entorno, especialmente las Pasarelas de Valloré.

The Silent Route: la carretera con las mejores panorámicas de España / WikiMediaCommons

Otro de los grandes atractivos naturales es el Monumento Natural del Nacimiento del Río Pitarque, un enclave donde el agua emerge entre paredes calizas. También destacan los estrechos del río Cañada y la Caleja del Huergo, un barranco de grietas y formaciones rocosas que sorprende por su aspecto casi laberíntico. ¡Ojo! Y hay mucho más: a medida que la carretera avanza hacia el sur aparecen algunos de los mejores miradores panorámicos de la provincia. Villarluengo, conocido como el “balcón de la Silent Route”, ofrece vistas espectaculares sobre los cañones y montañas del entorno.

El recorrido finaliza en el puerto de Cuarto Pelado, uno de los puntos más fotografiados de la ruta. Desde allí, muchos viajeros continúan hasta Cantavieja, considerada una de las localidades medievales más bellas de Aragón y un lugar perfecto para descansar y disfrutar de la gastronomía tradicional de la comarca.