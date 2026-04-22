La carretera recta más larga de España tiene 23 kilómetros y ni una sola curva: pasa por uno de los parajes más llanos, una laguna de agua salada y las dos provincias más infravaloradas

Las carreteras son esos caminos que nos conectan con nuestro destino, pero también pueden convertirse en un atractivo en sí mismo. Así lo es la Ruta 66 en Estados Unidos, la Ruta del Silencio española entre las comarcas del Maestrazgo y Andorra-Sierra de Arcos o la carretera N-206, conocida como "la Ruta 66 del Pirineo". Todas tienen sus encantos, pero también muchas curvas.

Las personas que nos mareamos en el coche sabemos que eso puede ser un gran hándicap que impide disfrutar del viaje. Sin embargo, también nos gusta tener la posibilidad de gozar de un trayecto por carretera sin sufrir. Entre Cuenca y Albacete se extiende la que se considera la carretera recta más larga de España: 23 kilómetros de longitud sin ninguna curva.

Adriana Fernández

Una recta en plena meseta manchega

Se trata de la N-301, que en toda su extensión conecta Cartagena con Ocaña. Pero el tramo completamente recto se da entre los pueblos de El Provencio en Cuenca y Minaya en Albacete. Es un fenómeno muy poco común en la Península Ibérica, puesto que su relieve es bastante montañoso, pero es cierto que en la submeseta sur predominan los paisajes completamente llanos.

La carretera recta más larga de España mide 23 kilómetros / Istock / underworld111

A su paso, tan solo se aprecian campos de cultivo y horizontes despejados, siendo un gran ejemplo de cómo es la meseta manchega. En ocasiones, se utiliza como referencia en pruebas deportivas de larga distancia, ya que en pocos lugares se puede encontrar una recta tan dilatada. Eso sí, hay que tener cierto cuidado porque la monotonía puede inducir a un estado similar a la hipnosis.

Varias paradas obligatorias por el camino

Los dos pueblos que conecta son dignos de visitar. Minaya ya es curioso simplemente por el nombre que recibe: "mi" del romance y "naya" del euskera, que significa hermano. Es un pueblo pintoresco, de calles empedradas y una plaza Mayor repleta de locales de hostelería y la iglesia de Santiago el Mayor, de entre los siglos XV y XVII. También destacan otros puntos importantes.

Iglesia de Santiago el Mayor en Minaya, Albacete / Wikicommons. Justiniano Muñoz

El edificio del Ayuntamiento es del siglo XX y de estilo modernista, mientras que a las afueras encontramos la ermita de San Antón y el molino de viento del siglo pasado. Sin olvidar el entorno natural, presidido por la laguna de Pétrola, de agua salada y un santuario para observar aves. Además, a menos de una hora en coche se ubica el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.

Lagos en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera / Istock / Juanje_Perez

Por su parte, El Provencio se encuentra en el corazón de La Mancha. Es un pueblo de origen romano, destacando su Centro de Interpretación del Paleolítico o el Museo Etnográfico como ejemplo de la conservación de su historia y cultura. Aunque la construcción más relevante es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo de estilo gótico con una altísima torre.

La iglesia de El Provencio, Cuenca / Wikicommons. Feranza

Cuando se pasea por sus calles, lo que más llama la atención son los murales que decoran las fachadasy que son símbolo del arte en el lugar. De hecho, el arte es tan importante, que aquí se celebra la Feria Internacional del Cómic de El Provencio. Se encuentra también a muy poca distancia de las Lagunas de Ruidera, un precioso espacio natural protegido formado por 15 lagos.