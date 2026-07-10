La carretera panorámica con mejores vistas al mar está en Cádiz: está rodeada por un entorno salvaje, es frecuentada por la élite surfera y se puede recorrer en bicicleta

Existen carreteras que no aparecen en ninguna guía oficial. No tienen nombre propio, no las señaliza nadie, y aun así, quien las ha recorrido sabe que son únicas en el mundo. En la costa de Cádiz existe una de esas vías que invita a reducir la velocidad, bajar las ventanillas y dejarse llevar por el paisaje. Recorre el litoral de El Palmar, una de las playas más emblemáticas de la provincia, y ofrece durante varios kilómetros una panorámica continua del océano Atlántico, las dunas y el aire relajado que caracteriza a este rincón de la Costa de la Luz... Una auténtica maravilla para quienes saben apreciar los pequeños placeres de la vida.

Esta carretera es concretamente una franja de asfalto pegada al Atlántico. Hace no tantos años, ni siquiera estaba asfaltada. Era tierra. Para quienes todavía no han tenido el privilegio de conocer la zona, El Palmar de Vejer no es exactamente un pueblo. Es una pedanía costera del municipio de Vejer de la Frontera, situada entre Conil de la Frontera y Zahora (Barbate), en la comarca gaditana de La Janda. Esta pequeña vía hoy enamora a ciclistas, surferos y viajeros que buscan un paseo con el relajante sonido de fondo de las olas rompiendo en la arena fina y dorada de sus playas.

Adriana Fernández

La carretera más bonita de todo Cádiz es un secreto bien guardado de los surfistas

Aquí no abundan los grandes edificios ni paseos marítimos masificados. En su lugar predominan las construcciones de baja altura, los caminos de arena y un ritmo de vida marcado por la brisa marina. El trayecto es plano, sin desnivel, con el Atlántico a un lado y campos abiertos al otro. El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha incluido la zona en su guía de cicloturismo. Además, partiendo desde la Playa de El Palmar, se encadenan las playas de Fuente del Gallo con algunas calas como las de Camacho, Sudario, Pitones, Melchor, del Aceite y del Faro.

Allí mismo se alza la Torre Nueva, también conocida como Torre del Palmar. Es el punto de referencia visual de toda la playa y tiene mucho que contar. Forma parte del antiguo sistema de defensa del litoral gaditano, desarrollado en el siglo XVI para vigilar la costa frente a incursiones piratas y proteger las almadrabas. Es Bien de Interés Cultural desde 1985, aunque se le otorgó protección estatal desde 1949, y más tarde, en 2005, fue restaurada.

La Torre Nueva de El Palmar / Istock / Antonio Ciero Reina

La estrecha relación entre El Palmar y el surf

Uno de los grandes protagonistas de este tramo de costa es el surf. Gracias a la orientación de la playa y a la llegada constante de marejadas atlánticas, El Palmar se ha consolidado como uno de los mejores destinos para practicar este deporte en Andalucía. La última década ha visto cómo el número de escuelas y camps ha aumentado de forma exponencial, lo que atrae cada vez más turistas durante todo el año. Aun así, lo cierto es que las condiciones ideales se dan de octubre a enero.

Pero incluso quienes no practican deportes acuáticos encuentran aquí motivos para quedarse. Los atardeceres son uno de los mayores espectáculos del lugar. Cuando el sol comienza a esconderse en el horizonte, la luz tiñe de tonos dorados la arena y el mar, mientras las siluetas de los surfistas parecen flotar sobre las olas. Muchos viajeros eligen precisamente ese momento para detenerse en alguno de los chiringuitos frente a la playa y contemplar uno de los paisajes más fotografiado.

Playa de El Palmar / Istock / juanorihuela

Más allá del deporte acuático: un entorno natural privilegiado

La playa de El Palmar tiene desde 2008 la certificación Q de Calidad Turística del ICTE, además de Bandera Azul, algo poco habitual en una playa de carácter rural. Es una de las señales de que aquí la calidad de los servicios ha ido en paralelo al crecimiento del turismo, sin sacrificar el entorno. A pocos kilómetros hacia el sur se abre el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, con acantilados, pinares y ecosistemas que combinan el senderismo con la observación de aves.

Playa de El Palmar (Cádiz) / Istock / quintanilla

Y a menos de diez kilómetros, el Faro de Trafalgar guarda el escenario de la batalla naval de 1805, una de las más decisivas de la historia europea. Por las aguas frente a este litoral transitaron fenicios, romanos y musulmanes antes de que Sancho IV el Bravo y, más tarde, Guzmán el Bueno consolidaran la presencia cristiana en la zona durante el siglo XIII. En definitiva, las dunas, la vegetación litoral y la amplitud de la playa crean un entorno perfecto para caminar durante kilómetros, conducir como si estuvieras en una película o simplemente desconectar del ritmo de la ciudad. Nosotros no lo pensaríamos dos veces.