La carretera más espectacular de España mide 65 kilómetros y atraviesa desiertos, cañones y paisajes de película: muchos la consideran la “Ruta 66 española”

En el sureste de Andalucía, la N-340 atraviesa durante kilómetros un paisaje que cambia constantemente y es fácil encontrar montañas secas, ramblas, pueblos blancos, curvas junto al mar y zonas que parecen sacadas del oeste americano. Sí, sí, todo eso en España.

Cabo de Gata / Istock / 5

Muchos viajeros comparan este recorrido con una especie de “Ruta 66 española”, sobre todo en el tramo de la zona de Tabernas, donde la carretera pasa junto a algunos de los paisajes más áridos de Europa continental y atraviesa escenarios naturales utilizados durante décadas en películas del oeste y producciones internacionales.

Adriana Fernández

El desierto de Tabernas y el único paisaje desértico de Europa continental

La antigua N-340 es la más larga de las nacionales de España y va desde Cádiz a Barcelona. A su paso por Almería, aún siguen activo antiguos tramos de esta vía que pasó a ser la A-7 al convertirse en autovía.

Como decíamos, uno de los puntos más llamativos del recorrido aparece alrededor de Tabernas, donde se extiende el desierto de Tabernas, considerado el único desierto propiamente dicho de Europa continental según numerosos estudios geográficos y climáticos. El paisaje cuenta con barrancos, ramblas secas y montañas de tonos ocres donde apenas aparece vegetación en grandes zonas del recorrido. Si a ello le sumas que apenas llueve y las temperaturas se disparan en algunos momentos del año, tiene un entorno muy distinto al de casi cualquier otra parte de España.

Desierto de Tabernas / Istock

Esta tramo de carretera se convirtió en uno de los grandes escenarios naturales del cine europeo por su parecido con algunas zonas del oeste estadounidense. Directores como Sergio Leone rodaron aquí películas como El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares o La muerte tenía un precio. Todavía hoy siguen existiendo antiguos poblados western y carreteras secundarias donde la imagen apenas ha cambiado desde los años sesenta.

Set de rodaje en el desierto de Tabernas / Istock / 5

Carreteras casi vacías durante kilómetros y una costa completamente distinta al resto del Mediterráneo

A medida que la antigua N-340 avanza hacia la costa en su cambio a la A-92, se puede coger el desvío de la A-7 y acercarse al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (serían unos 65 km desde Tabernas, poco más de una hora de trayecto). En este tramo se van alternando zonas montañosas muy secas con pequeños núcleos rurales dispersos por el interior almeriense.

Muy cerca (aunque encontrarás más en la otra dirección, como Sorbas) aparecen también varios pueblos parcialmente excavados en roca o adaptados a laderas extremadamente secas, algo bastante habitual en distintas zonas históricas del sureste peninsular donde durante siglos fue necesario aprovechar cada espacio protegido del calor y del viento.

La llegada al entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar cambia completamente el paisaje de la ruta. Después de kilómetros de terreno árido aparecen calas volcánicas, pequeños pueblos pesqueros y algunos de los tramos menos urbanizados de toda la costa mediterránea española.

El parque natural protege además una de las zonas volcánicas más importantes de la Península Ibérica y cuenta con acantilados, salinas y formaciones geológicas muy distintas a las de otros destinos turísticos del litoral español. En lugares como San José, Las Negras o el entorno de Playa de los Muertos, la carretera es el perfecto mirador sobre el Mediterráneo. No te va a hacer falta ni bajarte del coche para admirarlo.