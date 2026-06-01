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Ni Carnota ni Muxía: la playa a 40 minutos de Santiago donde ya se ve el mar de ardora

Este espectáculo natural se ha adelantado en un pequeño arenal muy cerca de Compostela.

El mar de ardora es uno de los espectáculos más bonitos de la naturaleza.

El mar de ardora es uno de los espectáculos más bonitos de la naturaleza. / Istock / GERGO RUGLI

Alicia Pardo

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Hay pocas cosas más mágicas que ver las olas pintadas de azul eléctrico. Pero eso es precisamente lo que ocurre en el mar de ardora, un espectáculo natural propio de las épocas más cálidas que se puede disfrutar en las costas gallegas.

La bioluminiscencia en las playas del mundo.

La bioluminiscencia en las playas del mundo. / Istock

Aunque el fenómeno bioluminiscente es más habitual a partir de junio, la tierra es caprichosa, y se ha adelantado en una playa muy cerca de Santiago. En Marín, una pequeña cala de Perbes, el agua se ha llenado de destellos en los últimos días, asombrando a los que paseaban por el arenal con la caída de la noche.

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Adriana Fernández

La playa de Marín, un viaje de 40 minutos para vivir el mar de ardora

La distancia que separa Compostela de esta playa de Miño es de apenas 40 minutos en coche. Eso lo convierte en una buena opción para quienes deseen hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo día, sin quedarse a pernoctar en el municipio.

Lo más recomendable es acercarse en jornadas cálidas de luna nueva o en noches nubladas, para que la luz del satélite no disminuya el efecto luminoso. Para verlo, hay que esperar a que rompan las olas, ya que el movimiento es lo que desencadena el efecto bioluminiscente de los microorganismos que se acumulan en el agua.

Playa de Miño.

Playa de Miño. / Istock

Eso es justo lo que ha ocurrido en la playa miñense, que este año ya ha brillado hasta en dos ocasiones desde mediados de abril. Aunque se trata de un fenómeno en gran medida aleatorio, las repeticiones de los últimos días lo convierten en un buen punto de 'caza' para tratar de vislumbrar este espectáculo que exige, entre otras cosas, zonas protegidas -la de Marín está 'escondida' entre la playa de Perbes y Punta Redonda-, aguas con estabilidad superficial y propensión a la acumulación de microorganismos.

En el entorno de la ría de Betanzos, donde se enmarca esta playa que ha dado la sorpresa en 2026, es donde el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño ha registrado en varias ocasiones cantidades elevadas de las toxinas que genera el fitoplancton luminoso. Una buena forma de comprobar si hay microorganismos suficientes para propiciar el fenómeno es acudir al arenal durante el día y observar si las aguas presentan tonos marrones.

Ría de Betanzos.

Ría de Betanzos. / Istock / JOSE PASARIN

Otras playas cerca de Compostela para ver brillar el mar este verano

Además de la de Marín, hay otras playas próximas a Santiago para ver las aguas bioluminiscentes. Según indica la cuenta especializada @mardeardoragalicia, las playas más cercanas a Compostela en las que se puede dar el fenómeno son la de Perbes -el arenal pegado al de Marín-, Gandarío (Bergondo) y A Lanzada (Sanxenxo/O Grove).

Todas ellas se sitúan a menos de una hora de la capital gallega, aunque, en apenas 15 minutos más, uno puede probar suerte en la playa de Estorde (Cee) o en el arenal favorito de Boris Izaguirre, Carnota. Ubicadas un poco más lejos, aunque con un potencial similar, se encuentran la playa de Ézaro (Dumbría), la de de Rebordelo (Cabana de Bergantiños), la de Cangas (Cangas do Morrazo), la de Os Riás (Malpica) y la de Balarés (Ponteceso).

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