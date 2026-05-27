Carmen Maura (80 años) tiene su propio refugio natural a 45 minutos de Madrid: "Es un bosque como de magia. Si los árboles costaran como brillantes, lo pagaría"
Ni áticos en Madrid ni pisos en París: Miraflores de la Sierra es uno de los refugios más importantes de la actriz española.
Esta localidad situada al norte de la Comunidad de Madrid cuenta con un entorno natural privilegiado, siendo un destino excelente para senderistas, ciclistas o aficionados al turismo activo. Destaca su gran valor natural y ecológico. Miraflores de la Sierra forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, así como el Parque Regional de la Cuenca Alto del Manzanares, área natural protegida.
Con poco más de 7000 habitantes, Miraflores de la Sierra es uno de los municipios que merece la pena visitar, célebre por sus abundantes fuentes, numerosos espacios para disfrutar de su entorno paisajístico, como la Fuente Nueva, el Humilladero de San Blas o el Área Recreativa de la Fuente del Cura.
Miraflores de la Sierra: El pueblo de la Sierra de Madrid que parece una escapada y esconde siglos de historia
Antes de llamarse Miraflores de la Sierra, este municipio madrileño recibió el nombre de Porquerizas, un nombre muy alejado al de la actualidad. Este cambio se debe a Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, de camino al Monasterio de El Paular por el sendero de la Morcuera, exclamó, al encontrar flores en la montaña: ‘Mira, flores”.
La frase llamó la atención de su séquito, y propuso sustituir el antiguo nombre de Porquerizas por Miraflores de la Sierra.
No está demostrada la veracidad de esta historia, aunque existe constancia de que la reina viajó por la zona. Esta leyenda forma parte de la identidad del municipio y la forma en la que Miraflores de la Sierra explica su propio nombre.
Que no perderte en tu ruta por este pueblo madrileño
El casco histórico del pueblo, sin duda es un lugar que conviene explorar. Uno de los monumentos más llamativos es la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Un templo suntuoso, de bello estilo ojival, ocupando el espacio de una iglesia anterior. Esta formada por dos cuerpos separados.
La parte central del templo contiene tres naves de estilo neoclásico. Durante la Guerra Civil, muchos de sus tesoros artísticos desaparecieron, aunque el Altar de la Milagrosa se conserva como una de las pocas reliquias que han sobrevivido al paso del tiempo.
Sus fuentes de agua y manantiales es otro punto muy interesante del pueblo, además del aire puro de las montañas de Guadarrama que la rodean. Una de las fuentes más conocidas es la Fuente Nueva, construida en 1791 y cuyos dos pilones se utilizaron, uno como abrevadero para los animales y el otro, como lavadero.
Dónde comer en Miraflores de la Sierra
Sin duda alguna la gastronomía de esta localidad, es una de las más reconocidas por aquellos que tienen la oportunidad de probar la exquisitez de sus platos en los restaurantes más íntimos y rústicos que este pueblo te podrá ofrecer.
Uno de los restaurantes más recomendables es Nébula Bistró donde se sirve cocina tradicional con toques de creatividad. Otro restaurante es el Asador La Fuente donde se puede disfrutar un plato de cordero asado en un comedor con chimenea. Otros muy recomendados por nuestros turistas son el Restaurante Solycampo y el Asador Maito.
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