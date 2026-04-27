Ni Menorca, ni Formentera: el otro Caribe español con calas escondidas, extensas playas vírgenes de arena blanca y aguas cristalinas de intenso azul turquesa que casi nadie conoce

Si te gustan los destinos paradisíacos, llenos de sol y con playas de ensueño, el Caribe es un sitio que seguramente te encantaría. Sin embargo, los vuelos hasta allí y el alojamiento se pasan del presupuesto de la mayoría, por lo que en muchas ocasiones el Caribe termina convirtiéndose únicamente en un sueño.

Una parte de la zona conocida como el Caribe español / Istock / PIKSEL

Afortunadamente, España cuenta con todo tipo de paisajes y lugares que nada tienen que envidiar a los del resto del mundo. Si viajamos a Andalucía, encontraremos un lugar que podría considerarse perfectamente el Caribe español. Además, no tiene los mismos niveles de turismo, por lo que está menos masificado, siendo así el sitio perfecto para desconectar unos días.

Adriana Fernández

Una costa llena de luz

Se trata de la Costa de la Luz, un paraíso de más de 300 kilómetros que abarca las costas de Huelva y Cádiz. Su nombre se debe a la luz solar que suele haber siempre en la zona, ya que es un sitio muy luminoso. Además, gracias a esa luz se intensifican el color del mar y la arena, dándole a la costa un encanto paradisíaco único.

La Costa de la Luz tiene playas vírgenes increíbles como la de Bolonia en Tarifa, la de Matalascañas o la de Doñana, que es la más larga con casi 30 kilómetros de longitud. Además, también cuenta con calas escondidas como las de Roche y la de Aceite en Conil de la Frontera o las de Caños de Meca en Barbate.

Matalascañas, Andalucía / Istock / Azulillo

La mayoría de la costa se caracteriza por tener unas aguas cristalinas de color turquesa impresionante. Esto se debe, aparte de al buen tiempo, a la arena fina que caracteriza la zona, ya que refleja la luz en vez de absorberla. No es ninguna sorpresa que sean comparadas con las del Caribe.

Aguas cristalinas de la Costa de la Luz / Istock / Aitormmfoto

Pueblos encantadores

Por si sus paisajes naturales no fuesen suficiente, la Costa de la Luz cuenta con algunos de los pueblos más bonitos de España como Vejer de la Frontera, situado en una colina; Sanlúcar de Barrameda, considerado la entrada al Parque Nacional de Doñana; o El Puerto de Santa María, conocido como la “Ciudad de los Cien Palacios”.

Vejer de la Frontera, en Andalucía / Istock / Imartol

Además, la zona cuenta con una gastronomía impecable con platos como el Atún Rojo de Almadraba, Tortillitas de Camarones, Atún Encebollado o el típico pescaíto frito andaluz. Si buscas un lugar en el que desconectar y donde vivir una experiencia de 10 en todos los sentidos, la Costa de la Luz te está esperando.