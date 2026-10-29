Ni el Cares, ni el Caminito del Rey: la ruta de senderismo más espectacular de España está en una cornisa de piedra a más de 2.000 metros que recorre la pared de un cañón

España tiene más de 60.000 kilómetros de senderos homologados por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), y hay opciones para todos los gustos. Si buscas grandes recorridos de varios días, los Senderos de Gran Recorrido (GR), señalizados en blanco y rojo, superan los 50 kilómetros. Para excursiones de un día completo tienes los Senderos de Pequeño Recorrido (PR), marcados en blanco y amarillo, que van de los 10 a los 50 kilómetros. Y si prefieres un paseo más corto y tranquilo, los Senderos Locales (SL), con sus características marcas blancas y verdes, no llegan a los 10 kilómetros.

Adriana Fernández

La Faja de las Flores no es un sendero turístico como lo podemos ver en el Caminito del Rey o la famosa Ruta del Cares, se trata de una faja geológica natural, cornisas o repisas que están colgadas sobre las paredes verticales de los cañones, formadas por la erosión de hielo de los faciales y el agua sobre las capas de roca caliza. Se encuentra en pleno Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la provincia de Huesca. Hablamos de la ruta de senderismo más espectacular de España en una cornisa de piedra a más de 2000 metros que recorre la pared de un cañón.

Parque Natural de Ordesa / Istock / tupungato

Faja de las Flores: una tuta que te quitará el hipo

Sin duda, Faja de las Flores es uno de los senderos más bellos entre todos los clásicos del Valle de Ordesa. No estamos ante un camino de mucha dificultad, pero sí se necesita tener una previa experiencia y una condición física adecuada para poder superar los 1000 metros de desnivel de todo el recorrido. Tiene una duración de 8 horas aproximadamente para hacer los 15 kilómetros disfrutando de los mejores paisajes del Valle de Ordesa.

¿Qué te recomendamos llevar? No puede faltar un buen calzado adecuado para la montaña, un pantalón largo, prenda de abrigo para el frío, ropa impermeable, una botella de agua de mínimo 1,5 Litros de agua y comida, gafas, gorro o gorra y mucha protección solar para protegerte de su alta radiación.

El recorrido empieza desde el parking de la pradera en dirección hacia las clavijas de Carriata, aquí disfrutarás del inmenso bosque lleno de las distintas especies de flora y fauna más importantes del entorno. A muy pocos kilómetros se encuentran las primeras clavijas, situadas en un estrecho canal. Una de ellas y la más importante son las clavijas de Cotatuero, las cuales se superan con la ayuda de un arnés y un disipador. Aquí podrás disfrutar de una de las cascadas más grandes del Pirineo y las mejores vistas del valle.

Pradera de Ordesa con tonos verdes y un manto naranja de flores / Istock / traveler1116

Después de pasar por un refugio de madera abierto continuamos hacia arriba hasta encontrar los indicadores a la Brecha de Rolando. Las clavijas no son tan complicadas en sí, se dividen en dos tramos, la primera parte más comprometida y la segunda más escalonada y con muchos agarres para facilitar su acceso.

Precio y servicios incluidos en tu reserva

Los precios van cambiando según las personas que se vayan añadiendo a la ruta. Individualmente, tiene un coste bastante elevado de unos 390 euros, si son dos personas el precio sería de 215 euros, si son 3 personas unos 135 y si son 4 personas de 125 euros en total.

Parque nacional de Ordesa, Huesca. España / Istock / MENDIFOTO

En este precio se incluyen tanto servicios de alta montaña, seguro de accidentes en caso de algún accidente, asesoramiento técnico y material colectivo como cascos, arnés, disipador o lo que resulte imprescindible para la actividad. En cambio, el desplazamiento hasta el lugar, gastos de abandono de la actividad o gastos extras no están incluidos en los servicios de la actividad.