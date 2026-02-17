La cara más famosa de la España antigua nació en Alicante, viajó a París y está en Madrid: la historia de una dama que sigue intrigando a los historiadores

Y aquí empieza el gran viaje, porque la Dama apenas estuvo una semana en Elche. Tras el inusual hallazgo, fue vendida a un arqueólogo francés que se la llevó a París. Eso explica que la escultura haya estado expuesta, durante más de 40 años, en el museo del Louvre. Hubo que esperar hasta 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, para que la Dama regresara a España, y lo hizo en ferrocarril, a través de una de las estaciones de tren más bonitas del mundo.