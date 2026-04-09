El capricho de la naturaleza de más de 200 metros de altura escondido en el corazón de Teruel: una joya geológica rodeada de pueblos medievales y rutas de senderismo para hacer en familia

Declarado monumento natural por el Gobierno de Aragón en 2010, los Órganos de Montoro son también zona de especial protección para las aves, entre las que destacan el buitre leonado, perfectamente adaptado a las condiciones climáticas de la zona, con veranos suaves e inviernos fríos. El entorno cuenta además con varias rutas de senderismo (como la que parte desde el pequeño pueblo de Montoro de Mezquita), a lo largo de las cuales se pueden observar, con un poco de suerte, ejemplares de cabra pirenaica, otro de los vecinos de la zona.