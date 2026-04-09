El capricho de la naturaleza de más de 200 metros de altura escondido en el corazón de Teruel: una joya geológica rodeada de pueblos medievales y rutas de senderismo para hacer en familia
Descubrimos una de las estructuras rocosas más curiosas que podemos encontrar en la península ibérica.
Entre los términos municipales de Ejulve y Villarluengo, pertenecientes a las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Maestrazgo respectivamente, en la provincia de Teruel se erige una formación geológica de lo más peculiar, cuyas paredes verticales recuerdan mucho a los tubos de un gigantesco órgano. Es por esto que recibe su nombre: los Órganos de Montoro.
Formado durante el período del Cretácico superior, hace más de 66 millones de años, su perfil ha ido tomando forma a lo largo de la historia por la acción del agua, el viento, el hielo y la erosión fluvial sobre la roca caliza que en su momento pasó por un proceso de karstificación.
La música de la naturaleza
Uno de los instrumentos musicales más curiosos, el órgano nos recuerda la grandeza de la creatividad humana, con ese sonido tan particular que se ve todavía más elevado con el eco de las iglesias y catedrales en los que siempre se encuentran. Si esta majestuosidad la trasladamos a la naturaleza, aumentando las dimensiones del órgano a la enésima potencia, lo que obtenemos es una auténtica maravilla natural.
Una de las mejores panorámicas a los Órganos de Montoro se obtiene desde la carretera A-1702, en el tramo que transcurre entre los municipios de Ejulve y Villarluengo, en un pequeño mirador donde, aparte de las maravillosas vistas a esta fantasía geológica (en la que, poniendo un poco de imaginación, podemos ver un gigante tocando el órgano), hay también varios paneles informativos en los que se expone información a cerca de esta imponente formación.
Explorando un monumento natural
Declarado monumento natural por el Gobierno de Aragón en 2010, los Órganos de Montoro son también zona de especial protección para las aves, entre las que destacan el buitre leonado, perfectamente adaptado a las condiciones climáticas de la zona, con veranos suaves e inviernos fríos. El entorno cuenta además con varias rutas de senderismo (como la que parte desde el pequeño pueblo de Montoro de Mezquita), a lo largo de las cuales se pueden observar, con un poco de suerte, ejemplares de cabra pirenaica, otro de los vecinos de la zona.
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