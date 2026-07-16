Ni Capri, ni Santorini: la cala de aguas turquesa más fotogénica del Mediterráneo está en España y se esconde tras un bosque de pinos al final de un camino de tierra

España cuenta con casi 8.000 kilómetros de costa y algunas de las playas más espectaculares de Europa, pero solo unas pocas consiguen colarse cada año entre las mejores del mundo. Ubicada en la costa sur de Menorca, a unos 14 kilómetros de Ciutadella, se esconde una increíble cala entre altos acantilados de roca caliza cubiertos por un espeso pinar que prácticamente abrazan la playa. Desde lo alto, el contraste entre el verde de la vegetación y el intenso azul del mar ofrece una de las panorámicas más fotografiadas de la isla.

Su belleza ha dado la vuelta al mundo y, pese a su enorme popularidad, continúa conservando el carácter de un espacio protegido donde la naturaleza sigue siendo la auténtica protagonista. Del mismo modo, al llegar a la arena, la imagen no decepciona: un pequeño arenal de arena fina y aguas cristalinas donde el fondo marino, poco profundo y de tonos turquesa, recuerda más a destinos tropicales que al Mediterráneo. Motivo más que suficiente para que sea uno de los rincones mejor valorados cada verano.

Adriana Fernández

Cala Macarella forma parte del Área Natural de Especial Interés de la costa sur de Menorca y está integrada en la Red Natura 2000. Esta protección ha permitido preservar un entorno que hoy representa una de las imágenes más reconocibles del Mediterráneo balear. Por si fuera poco, ha sido reconocido por el prestigioso listado The World's 50 Best Beaches, elaborado a partir de las valoraciones de expertos internacionales del sector turístico.

Cala Macarella (Menorca) / Istock / Ramonespelt

En un rincón de Menorca se esconde una de las calas más bonitas del mundo

La forma semicircular de la cala actúa como un refugio natural frente al viento y el oleaje, lo que convierte sus aguas en un lugar ideal para el baño durante buena parte del año. Esa tranquilidad, unida a la extraordinaria transparencia del agua, hace que también sea uno de los mejores lugares de Menorca para practicar actividades como snorkel, kayak o paddle surf. Pero la realidad es que no siempre estuvo garantizada su conservación.

Cala Macarella (Menorca) / Istock / Rulan

A mediados de la década de 1970 llegó a plantearse un ambicioso proyecto urbanístico que contemplaba la construcción de viviendas, hoteles y zonas comerciales junto a la playa. La movilización ciudadana consiguió frenar aquellos planes y evitar que uno de los rincones más espectaculares de la zona cambiara para siempre. A día de hoy, para evitar la masificación durante los meses de verano, el acceso en vehículo privado está restringido, una medida que contribuye a proteger este frágil ecosistema.

Cala Macarella (Menorca) / Istock / tagstiles

La ruta preferida de los senderistas

La alternativa más cómoda es utilizar el autobús lanzadera desde Ciutadella o llegar caminando por el Camí de Cavalls, una opción que permite disfrutar del paisaje antes incluso de pisar la arena. Este sendero rodea toda Menorca y garantiza una experiencia única entre pinares y acantilados, dura alrededor de media hora y permite descubrir algunos de los paisajes costeros más bonitos de la isla antes de alcanzar la cala. ¡Pero hay mucho más!

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La cala hermana de Macarella Muy cerca se encuentra Cala Macarelleta, considerada por muchos la hermana pequeña de Macarella. Separada por apenas unos minutos de caminata, ofrece un ambiente más tranquilo y un entorno aún más íntimo. Al tratarse de un espacio natural sin apenas servicios, conviene llevar agua, comida y todo lo necesario para pasar el día.

Camí de Cavalls (Menorca) / Istock / Marlene Vicente

La visita a Cala Macarella puede completarse fácilmente con una escapada a Ciutadella, situada a poco más de veinte minutos en coche. La antigua capital de Menorca conserva uno de los cascos históricos más atractivos de Baleares, con calles empedradas, palacios señoriales, plazas llenas de terrazas y un puerto que cobra especial vida al caer la tarde. En verano, cualquier