La capital termal de España tiene 20 balnearios y más de 300 manantiales con aguas curativas: está en el norte y la naturaleza que la rodea es increíble
En esta Comunidad se encuentra uno de los mejores balnearios de toda Europa.
España tiene regiones que son un auténtico paraíso termal. Sucede con esta comunidad Autónoma del norte del país, capaz de reunir en un mismo territorio a algunos de los templos más destacados del wellness y el bienestar.
Y si hay balnearios es porque abundan los manantiales de aguas mineromedicinales con propiedades beneficiosas para la salud. O lo que es lo mismo: fuentes de las que emana agua enriquecida mineromedicinalmente y a temperaturas que pueden superar hasta los 60ºC.
Solo en su territorio, la Asociación de Balnearios de Galicia ha contabilizado más de 300 manantiales, y 20 de ellos son utilizados para abastecer de recursos hídricos a los balnearios de la Comunidad, su gran tesoro.
El gran paraíso termal del norte de España
Lo de Galicia con los balnearios viene de lejos. Es una de las Comunidades con más termalismo de España, y no es una moda de ahora. Fue durante los siglos XIX y principios del XX que sus baños termales comenzaron a adquirir fama y popularidad entre la población, atrayendo a personalidades de la alta burguesía en busca de bienestar.
Entonces los balnearios eran templos de la salud que solo unos pocos se podían permitir. Y aunque después llegaría un periodo de decadencia, hoy la mayoría vuelve a brillar por derecho propio entre todo tipo de población, no solo la adinerada.
El programa del termalismo del Imserso, como se llama al paquete de viajes organizados por el Ministerio para mayores de 65 años, tuvo mucho que ver en devolver el esplendor a este tipo de viajes. Aunque, siendo honestos a la verdad, todavía hay quien piensa que se trata de lugares a los que solo acude gente mayor o con problemas de salud.
Nada más lejos de la realidad. De hecho, solo hay que ver la cantidad de grandes cadenas hoteleras que se han puesto al frente de la gestión de algunos de los balnearios más famosos, como Eurostars La Toja, por poner uno de los mejores ejemplos de nuestro país.
El mejor balneario de Europa está en España
Solo en Galicia hay alrededor de 20 balnearios en activo, siendo una de las comunidades con más centros de este tipo, entre los que se encuentran algunos de los balneariosmás famosos, como el de La Toja o el histórico balneario de Mondariz, elegido en varias ocasiones como el mejor balneario de Europa.
Fuentes termales gratuitas desde la época de los romanos
Pero además de los centros oficiales, con hotel y circuitos de aguas, existen numerosas fuentes termales repartidas por toda Galicia, baños que ya eran utilizados por los romanos. La mayoría se concentran en Ourense, una de las regiones con más termalismo de toda Galicia, con permiso de Pontevedra, la otra gran provincia termal de España.
Solo en Ourense se cuentan en más de 70 las fuentes termales al aire libre, lo que la convierte en la segunda ciudad de toda Europa con más baños termales de uso público, solo superada por Budapest.
La de A Chavasqueira es una de las termas más antiguas y se la conoce popularmente como Caldas del Obispo. O las de Burgas de Canedo, las más grandes de toda la provincia, y las más calientes: el agua brota a más de 60ºC en algunas de las grietas del manantial.
Y luego está la fuente termal de Outariz, un complejo que ha sido rediseñado con aspecto de baño japonés, lo que le confiere un carácter todavía más atractivo.
