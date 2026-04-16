La capital del Románico en España suma más de 20 templos: su casco antiguo tiene la mayor densidad de iglesias de este estilo en Europa y dicen que “vas por la historia y te quedas por la comida”

Si compruebas cualquier libro o documento verás que Madrid sale como la capital de España. Sin embargo, el norte cuenta con una ciudad que en la cultura popular también es una capital. Eso sí, no por lo que estás pensando. Se dice que es la capital del Románico, el primer gran estilo europeo caracterizado por su aspecto religioso, macizo y sombrío.

La ciudad considerada la capital del Románico en España / Istock / Jose Miguel Sanchez

Para conocer esta joya solo debes ir a Castilla y León, donde te espera la ciudad con la mayor densidad de iglesias de este estilo en todo Europa. Su casco antiguo cuenta con más de una veintena de templos, y si ya su patrimonio histórico impresiona, espera a probar alguno de sus platos estrella, porque van a hacerte la boca agua.

Adriana Fernández

Una ciudad llena de arte

Hablamos de Zamora, una de las ciudades más infravaloradas con algunos de los monumentos más impresionantes de España. Es conocida como la capital del Románico ya que concentra el mayor número de iglesias de este estilo en Europa, siendo la más destacada la Catedral del Salvador, construida en el siglo XII.

Está inscrita dentro del Románico del Duero, una vertiente de este estilo formada por un conjunto de arquitectura religiosa situada en la cuenca del río Duero. Se encuentra en el punto más alto de la ciudad y se caracteriza principalmente por su impresionante cimborrio de influencia bizantina, con escamas de piedra y cúpula gallonada.

Catedral del Salvador, Zamora / Istock / Graeme Nicholson

Otros de los monumentos románicos más destacados de Zamora son la Iglesia de la Magdalena, la Iglesia de San Cipriano, la Iglesia de San Pedro y San Ildefonso, la Iglesia de San Juan Bautista o la Iglesia de San Claudio de Olivares. Si visitas la ciudad no te pierdas la oportunidad única de hacer la Ruta de las Iglesias, un recorrido con el que conocer más de 20 templos impresionantes.

Iglesia de San Juan Bautista, Zamora / Istock / Rini Kools

Una joya que no te puedes perder

Aparte de decenas de iglesias, Zamora cuenta con otras obras románicas como el Castillo de Zamora, una fortaleza del siglo XI restaurada hace menos de 20 años; el Puente de Piedra, construido en el siglo XII y durante años el único paso del río Duero en la ciudad; o la Casa del Cid o Palacio de Arias Gonzalo, donde se criaron el Cid Campeador y los infantes de León y Castilla.

Puente de Piedra, Zamora / Istock / IMAG3S

No obstante, aunque Zamora tiene una historia impresionante, hay otra razón que te va a hacer querer quedarte en ella eternamente, y es su gastronomía. No hay nada como hacer un descanso entre monumentos y disfrutar de alguno de sus platos estrella como el arroz a la zamorana, las sopas de ajo o el bacalao a la tranca.