La Capilla Sixtina del arte rupestre está en España: no hay otra igual en Europa, la descubrió una niña de 8 años y puede visitarse todo el año

Se cuenta que fue su hija María, de ocho años, la que levantó la cabeza y exclamó, con la ingenuidad y la curiosidad de un niño: "¡Mira papá, bueyes pintados en el techo!". Su padre se quedó boquiabierto con aquella escena y más tarde explicó el motivo por el que no se había percatado antes de su presencia: "Para reconocerlas hay que buscar los puntos de vista, sobre todo si hay poca luz, habiendo ocurrido que personas que sabían que existían, no las han distinguido por colocarse a plomo de ellas".