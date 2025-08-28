La capilla de España que desafía a la de 'El Código da Vinci': lugar de culto templario en un pueblo de 100 habitantes

Vecinos de las localidades cercanas acudían en procesión con frecuencia a este santuario gótico, tanto que el Arzobispo de Zaragoza tuvo que limitar los encuentros debido al caos que se formaba. A finales de siglo XVIII se reformó el interior, pero no por completo: se conservó un fragmento de la carrasca donde apareció la virgen, en la sacristía. También conserva su estructura original de una nave con capillas laterales, algunas cubiertas con bóvedas de crucería. La capilla de Santa Lucía es la de mayor interés, el interior con decoraciones florales contrasta con la sobriedad medieval que emana su portada de arco apuntado en el exterior.