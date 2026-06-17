Ni Capadocia ni Matera, la mayor concentración de casas-cueva habitadas de Europa está en España: casi 2000 viviendas excavadas en roca, chimeneas en el suelo y temperaturas constantes

Guadix es un municipio localizado en la parte centro-norte de la comarca accitana, en la provincia de Granada. Conocido como "la Ciudad Mitrada", este lugar guarda un gran tesoro en lo más profundo de la tierra, las casas-cueva. Hoy en día, son viviendas modernas, luminosas y muy famosas por su bioclimatismo, ya que mantienen una temperatura agradable y constante durante todo el año.

Barrio de Cuevas, el barrio de las cuevas en Guadix / Istock / Flavio Vallenari

Algo que no podrás perderte, es su famoso Barrio de las Cuevas, el cual forma un arco de este a oeste en torno a la ciudad. Está formado por 2000 casas repartidas en 200 hectáreas. Hechas de arcilla, que funciona como un aislante natural excelente, por lo que dentro de ellas se respira mucha paz y silencio. Sin duda, vivir aquí es una experiencia muy diferente a lo normal, y el paisaje es único gracias a sus características chimeneas blancas.

Adriana Fernández

Las cuevas de Guadix: Siglos de historia bajo tierra

Sus inicios se remontan a la protección de las tribus trogloditas de la época, cuando servían como refugios naturales. Aunque acumulan muchos siglos de historia, los cambios sociales y económicos han llevado a que actualmente sean auténticas casas que cuentan con excelentes condiciones para habitar en ellas. Destacan por su buena temperatura en todas las estaciones del año, su sostenibilidad y su gran compromiso con el medio ambiente.

Barrio de Cuevas, el barrio de las cuevas en Guadix / Istock / Flavio Vallenari

Zonas como Guadix, Granada y Gorafe surgen en el año 1452 del siglo XV, justo antes de la Guerra de Granada. En la época de al-Ándalus se refugiaron en estas cuevas para así no levantar sospechas frente a los cristianos, una muy buena opción para ellos en esa época.

Barrio de las cuevas de Guadix / Istock / Artur Niedzwiedz

Los constructores de estas cuevas, conocidos como “los picaores”, usaban una técnica muy antigua. Empiezan abriendo una habitación principal llamada "portal". Desde ahí van excavando el resto de las habitaciones, que ya incluyen armarios empotrados en las paredes. Además, estas casas no tienen puertas por dentro, sino que usan cortinas para que el aire circule mucho mejor.

¡Lugares que no podrás perderte en tu visita en Guadix!

Es una de las ciudades monumentales más bonitas de Andalucía. Destaca por sus casas-cuevas en barrios como el de las Ermitas o de las Cuevas y tiene uno de los patrimonios históricos-artí­sticos más importantes. Como dijo el geógrafo francés Jean Sermet: "Guadix es una ciudad que no se debe describir; debe ser vista".

ista de Guadix, ciudad del interior de la provincia de Granada (Andalucía, España) / Istock / Orietta Gaspari

La Catedral de la Encarnación, es uno de los lugares imprescindibles que debes visitar sí o sí. Situada sobre una mezquita almohade y los restos de una iglesia hispano-visigoda del siglo X. El templo destaca por una mezcla de estilos y por una fachada barroca de la Anunciación, mientras que en su interior de planta gótica podemos ver bellas bóvedas de crucería, una elegante capilla mayor con cúpula y un coro barroco con una sillería tallada en madera.

El Arco de San Torcuato, es una de las puertas de acceso a la antigua ciudad amurallada andalusí. Conocida como Bib-Bazamarín, esta puerta fortificada tenía una función defensiva aunque después de la reconquista pasó a ser religiosa al construirse una capilla en la parte superior para dar misas.

El Mirador de la Magdalena, situado en lo alto de un pequeño cerro, ofrece una fantástica vista de la ciudad con las chimeneas originales de las cuevas en primer plano. Este mirador tiene al lado la Iglesia de la Magdalena, una de las más antiguas de la ciudad y a sus pies, varias casas cueva habitadas.