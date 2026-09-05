Nadie la visita, pero dicen que es la "Capadocia Andaluza”: más de 200 dólmenes prehistóricos, cañones de barro que cambian de color con el sol y casas cueva habitadas

En un pueblo de la comarca de Guadix de menos de 400 habitantes hay un paisaje que poco te imaginas cuando piensas en Andalucía. En Gorafe las montañas están hechas de arcilla, los barrancos atraviesan un terreno casi desértico y a media hora queda Guadix, donde hay casas excavadas directamente en las laderas.

Forma parte del Geoparque de Granada / Istock / t

Si ya has tenido suficiente dosis de playa este verano, pero (como nos pasa a nosotros) nunca te cansas de volver a Andalucía, Gorafe y Guadix pueden ser una escapada muy diferente por el norte de Granada: primero, para recorrer un territorio de badlands, acercarte a sus dólmenes y contemplar el paisaje desde sus miradores; después, para conocer el enorme barrio de casas-cueva de Guadix. Los dos lugares forman parte del Geoparque de Granada (4.722 km² repartidos entre 47 municipios) y concentran algunos de los paisajes más particulares de la provincia a menos de dos horas de la capital.

Adriana Fernández

El entorno de Gorafe, en la Depresión de Guadix-Baza, estuvo millones de años bajo el mar antes de emerger y quedar esculpido por la erosión de los ríos Fardes, Guadalentín y Guadiana Menor. Las lluvias, poco frecuentes pero intensas, y la escasa vegetación han ido excavando durante miles de años las tierras arcillosas hasta formar barrancos, cárcavas y relieves conocidos como badlands, "tierras malas" surcadas por cañones y barrancos con estratos rojos, ocres y amarillos que le han dado el sobrenombre de Desierto de Los Coloraos. El valle del río Gor, que atraviesa este territorio, queda encajado entre esas laderas.

Uno de los mejores lugares para hacerse una idea del paisaje es el mirador del Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe. Desde allí puedes contemplar el valle y los grupos de dólmenes que se extienden a lo largo de casi 20 kilómetros. Para llegar a las zonas más interiores de Los Coloraos, Turismo de Granada advierte de que es necesario disponer de un vehículo todoterreno o recurrir a alguna de las visitas guiadas que ofrecen empresas especializadas.

Cuevas en "Coloraos" del desierto de Gorafe, España / Istock

El valle guarda uno de los grandes conjuntos megalíticos de España: 240 dólmenes neolíticos repartidos en diez necrópolis, la mayor concentración de túmulos prehistóricos del país, según el Patronato de Turismo de Granada. La mayoría se distribuyen en cuatro parques megalíticos: Llano de los Olivares, Las Majadillas, Hoyas del Conquín Alto y Hoyas del Conquín Bajo.

Aunque los dólmenes se remontan a unos 5.000 años, las excavaciones han demostrado que una parte de ellos continuó utilizándose durante diferentes etapas de la Prehistoria. En su interior se han encontrado ajuares funerarios como ídolos, collares, cuchillos de sílex y vasos cerámicos.

Te va a sorprender la variedad de las construcciones (las hay de planta trapezoidal, pentagonal, rectangular, cuadrangular y poligonal) por lo que lo mejor es que vayas recorriendo todo el paisaje para ver distintos tipos.

Espectacular puesta de sol: el cañón español del desierto de Gorafe revela su esplendor natural / Istock

Guadix y sus casas excavadas en la tierra

Después de recorrer Gorafe, te recomendamos continuar la escapada hacia Guadix, a unos 30 minutos en coche. El Barrio de las Cuevas se extiende por las laderas arcillosas de la ciudad y reúne más de 2.000 casas subterráneas habitadas.

Barrio de las cuevas de Guadix / Istock / Artur Niedzwiedz

Las primeras cuevas del barrio se excavaron después de la conquista cristiana, cuando la población morisca buscó refugio y vivienda en los terrenos blandos de las laderas. Con el tiempo, el conjunto fue creciendo hasta convertirse en la extensa ciudad troglodita que se conserva actualmente y donde aún vive gente. Muchas tienen cocina, baño, electricidad y todas las comodidades de una casa actual, aunque mantienen una característica que todos desearíamos tener en casa: la tierra hace que su temperatura interior se mantenga bastante estable (entre los 18ºC y los 20ºC) durante todo el año.

Para entender cómo era la vida dentro de estas casas se puede visitar también el Centro de Interpretación de las Cuevas de Guadix. La Cueva Museo reproduce una vivienda excavada por sus propios moradores y habitada hasta comienzos de los años 80. Allí puedes conocer cómo se organizaba la vida cotidiana en una casa de este tipo y cómo estaban distribuidas las habitaciones, ya que conserva espacios como la cocina, la despensa, los dormitorios, la cuadra y la marranera.

Las casas cueva de Guadix / Istock / Orietta Gaspari

Desde los miradores naturales de Cuatro Veredas y San Fandila tienes además una de las mejores panorámicas del barrio. No te pierdas tampoco el Mirador Padre Poveda, que se encuentra junto a la Ermita Nueva, una iglesia excavada en la arcilla que forma parte del propio barrio y que también conserva el carácter troglodita de las construcciones de su entorno.