No es ni en Las Canteras ni El Confital: esta cala canaria es el mejor secreto para ir con tu perro

Un cartel que prohíbe dejar basura. Una bajada algo empinada y al final del camino, un mar en calma, sin viento, y un perro que salta feliz en la orilla. Así comienza la última publicación del creador de contenidos @kotaritoo, que ha compartido con sus seguidores un lugar que muchos aún no conocen, pero que cada vez gana más visitantes peludos: la playa de Pasito Bea, en el sur de Gran Canaria.