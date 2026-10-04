Nadie lo visita, pero dicen que es el "cañón del Colorado manchego": gargantas rojas donde Félix Rodríguez de la Fuente rodó sus documentales entre buitres y castillos

Tendemos a pensar que para ver grandes desfiladeros y valles colosales hay que cruzar el océano. Y nos equivocamos. A un tiro de piedra de Sigüenza vas a dar con una grieta espectacular esculpida en la roca que nada tiene que envidiar a las postales del oeste norteamericano: el Parque Natural del Barranco del Río Dulce.

El Parque Natural del Barranco del Río Dulce sorprende por lo abrupto del cañón / Istock / Al Carrera

En este rincón del norte de Guadalajara, la erosión del agua ha ido dando forma a un cañón de paredes verticales y arcos de piedra. Su punto más espectacular es la Hoz de Pelegrina, un tramo tan fotogénico como sobrecogedor que no solo te cautivará por su valor paisajístico, sino por ser el plató natural donde Félix Rodríguez de la Fuente rodó más de 80 episodios de la mítica serie El hombre y la tierra.

Adriana Fernández

Al llegar a la Hoz de Pelegrina, lo primero que te llamará la atención es el contraste brusco del relieve. La meseta plana y seca da paso de pronto a un abismo profundo cuyo fondo está cubierto de verde y el resto es pura caliza. Durante milenios, el río Dulce ha ido erosionando la roca hasta modelar este paisaje de agujas, cavidades y torreones naturales.

Si miras hacia arriba, verás de inmediato a los auténticos dueños del lugar. Las repisas de las paredes albergan una importante colonia de buitres leonados que planean constantemente sobre el cañón. Junto a ellos comparten cielo águilas reales, halcones peregrinos y chovas piquirrojas.

Vistas sobre el valle del río Dulce en Pelegrina / Istock / EduardoRM

El plató donde Félix inmortalizó la fauna ibérica

Recorrer este barranco cobra un sentido especial cuando conoces la historia de lo que sucedió aquí en los años 60. Félix Rodríguez de la Fuente encontró en las paredes de Pelegrina el escenario perfecto para filmar a la fauna española en libertad, rodando capítulos memorables sobre lobos, nutrias, martines pescadores y, por supuesto, sus queridas rapaces.

Antes de descender al cauce, te aconsejamos hacer una parada en el Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, que fue levantado en 1980 junto a la carretera y te da una panorámica de postal sobre toda la garganta. Si te fijas bien en el fondo del valle, al lado del río, distinguirás una pequeña construcción de piedra: es la célebre "caseta de Félix", donde el equipo guardaba el material de rodaje y las cámaras. Fue restaurada en 2007 y cuenta con paneles que rinden homenaje a su legado.

Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente / Istock / DANIEL VILLALOBOS

La mejor forma que tienes de disfrutar del barranco es calzarte las botas. Desde el propio caserío de Pelegrina arranca una ruta circular muy sencilla de unos 4 kilómetros por la que caminarás rodeado de sauces, fresnos, chopos y cerezos silvestres. Para quienes busquen una caminata un poco más larga, existe la variante que sube hasta el mirador de la Cascada del Gollorio (unos 7 kilómetros en total) que te dará una perspectiva brutal del cañón. El cauce de esta cascada es temporal y en invierno llega a helarse, lo cual es todo un espectáculo. Eso sí, ten en cuenta las indicaciones del parque: no se permite bajar hasta la base del salto por seguridad y para proteger la tranquilidad de las aves.