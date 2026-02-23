El cañón más largo de España está junto a un balneario histórico levantado a los pies de los Picos de Europa: esconde una serie de espectaculares puentes tibetanos

Para los aficionados a la escalada, en el desfiladero de La Hermida se encuentra una de las primeras vías ferratas que se hicieron en Cantabria. Su punto de partida se halla frente al Balneario de La Hermida, y cuenta con un recorrido de 700 metros, los cuales combinan tramos verticales y horizontales. La vía se divide en tramos con varias opciones desde nivel K3 (moderado) hasta un tramo corto de nivel K4 (medio-elevado). Pero el tramo más singular de este recorrido son los puentes tibetanos, siendo el primero (de 35 metros de longitud y suspendido a 100 metros del suelo) uno de los más destacados de todos; no es que sea difícil de cruzar, pero puede representar todo un reto debido al constante balanceo y su extremada altura.