El cañón más largo de España está junto a un balneario histórico levantado a los pies de los Picos de Europa: esconde una serie de espectaculares puentes tibetanos
Ubicado entre Cantabria y Asturias, posee rutas de senderismo de lo más impresionantes.
Como si de los fiordos noruegos se tratara, en el norte de la península ibérica, a la entrada de los Picos de Europa, se extiende un desfiladero cuyas descomunales dimensiones nos recuerdan lo diminutos que somos comparados con el mundo que nos rodea; un imponente cañón que abarca una longitud de más de 20 kilómetros y cuyas escarpadas paredes rocosas alcanzan los 600 metros de altura.
En la comarca cántabra de Liébana, muy cerca de la frontera con Asturias, el desfiladero de La Hermida ha sido moldeado por el río Deva a lo largo de millones de años, dejando tras de sí un deslumbrante escenario donde la naturaleza es la verdadera protagonista. Además, el desfiladero ha sido, históricamente, una vía de comunicación crucial entre la comarca y el resto de Cantabria, siendo transitada principalmente por todos aquellos peregrinos que se dirigían al monasterio de Santo Toribio de Liébana.
El recorrido por el desfiladero
La mejor manera para empezar a descubrir la belleza que esconden los rincones de este extraordinario desfiladero, y un plan perfecto para los amantes del senderismo, es recorriendo la Ruta circular del Desfiladero de la Hermida. Se trata de un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros, con una dificultad moderada que parte desde el mismo pueblo de La Hermida y atraviesa frondosos bosques y deslumbrantes cascadas.
A lo largo del recorrido, además, son varios los puntos de interés que van apareciendo. Los más destacados de estos son el mirador de Santa Catalina, uno de los principales atractivos del desfiladero desde el que se obtienen unas magníficas panorámicas del entorno, y los restos de la Bolera de los Moros, una antigua fortaleza datada de los siglos VIII y IX y declarada Bien de Interés Cultural.
Para los aficionados a la escalada, en el desfiladero de La Hermida se encuentra una de las primeras vías ferratas que se hicieron en Cantabria. Su punto de partida se halla frente al Balneario de La Hermida, y cuenta con un recorrido de 700 metros, los cuales combinan tramos verticales y horizontales. La vía se divide en tramos con varias opciones desde nivel K3 (moderado) hasta un tramo corto de nivel K4 (medio-elevado). Pero el tramo más singular de este recorrido son los puentes tibetanos, siendo el primero (de 35 metros de longitud y suspendido a 100 metros del suelo) uno de los más destacados de todos; no es que sea difícil de cruzar, pero puede representar todo un reto debido al constante balanceo y su extremada altura.
Paraíso termal
Junto al desfiladero, a menos de cinco minutos en coche del pueblo de La Hermida, se encuentra el Hotel Balneario de La Hermida, uno de los principales refugios termales del país, cuyas aguas mineromedicinales -muy beneficiosas para las afecciones reumáticas, dermatológicas y respiratorias-, son conocidas desde la época de los romanos y brotan a una temperatura aproximada de 60ºC.
Aquí, los huéspedes se pueden relajar con el excelente circuito termolúdico que ofrece el balneario, que incluye piscinas de hidromasaje, saunas y baños a vapor. Hay también la opción de tratamientos personalizados que combinan técnicas tradicionales con terapias modernas, como los masajes con lodos, exfoliaciones corporales, o la chocolaterapia. Pero la verdadera joya del balneario es la cueva termal exterior que, con su pequeña cascada y sus aguas a 38ºC, ofrece una mezcla perfecta entre bienestar y naturaleza.
