Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
Vallehermoso se convierte en el sexto Pueblo Mágico del Archipiélago gracias a su patrimonio natural, cultural y etnográfico.
El Ayuntamiento de Vallehermoso ha celebrado este lunes su incorporación oficial a la Red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento nacional que destaca a aquellos territorios que han logrado preservar su patrimonio cultural, natural y etnográfico como parte fundamental de su identidad.
Con esta distinción, Vallehermoso se suma a los otros cinco municipios canarios ya integrados en la Red (Arona, Artenara, Mazo, Tijarafe e Icod de los Vinos) reafirmando su compromiso con la autenticidad y el mundo rural. La entidad gestora subraya la singularidad del paisaje del municipio gomero, que combina acantilados, palmerales, bancales agrícolas y senderos que conectan directamente con el corazón del Parque Nacional de Garajonay.
El alcalde, Emiliano Coello, destacó que este reconocimiento pone en valor “una identidad que hemos sabido conservar con orgullo”, reflejada en sus caseríos tradicionales, sus barrancos y su patrimonio inmaterial aún vivo. En los próximos meses, Vallehermoso comenzará a participar en proyectos colaborativos, acciones de promoción y en las conocidas “rutas mágicas”, iniciativas que impulsan la sostenibilidad y la preservación patrimonial en municipios de toda España.
Según el Ayuntamiento, esta incorporación supone también una oportunidad para fortalecer su proyección turística y dar visibilidad al valor de un territorio que ha sabido mantener su esencia sin renunciar al futuro.
