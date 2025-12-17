Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación

Con esta distinción, Vallehermoso se suma a los otros cinco municipios canarios ya integrados en la Red (Arona, Artenara, Mazo, Tijarafe e Icod de los Vinos) reafirmando su compromiso con la autenticidad y el mundo rural. La entidad gestora subraya la singularidad del paisaje del municipio gomero, que combina acantilados, palmerales, bancales agrícolas y senderos que conectan directamente con el corazón del Parque Nacional de Garajonay.