Todos van a Canarias por las dunas, pero pocos conocen la más alta de España: está en uno de los pueblos más bonitos de Galicia

Cuando uno piensa en dunas imponentes en el territorio español, es fácil imaginar los paisajes volcánicos y áridos de las Islas Canarias o las vastas extensiones de arena dorada del litoral andaluz. Sin embargo, la duna más alta de España se encuentra en un lugar tan inesperado como fascinante: en la costa atlántica de Galicia, concretamente en el municipio de Camariñas, en la provincia de La Coruña.

Duna en un acantilado de Galicia. / Istock

Situada en la playa de Trece, dentro del Parque Natural de las Dunas de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, esta duna alcanza una altura sorprendente que varía entre los 15 y 20 metros dependiendo de la temporada, las condiciones climáticas y el movimiento natural de la arena impulsado por los vientos atlánticos. Aunque hay alguna confusión frecuente con la gran duna móvil de Corrubedo, también en Galicia, la formación dunal que se eleva en Camariñas ostenta actualmente el título de la más alta de toda España.

Adriana Fernández

Este fenómeno geológico no es solo una curiosidad física, sino también un tesoro ecológico. Se trata de una duna viva, es decir, en constante movimiento. El viento empuja la arena hacia el interior, modificando poco a poco el paisaje. Esta dinámica es relativamente rara en la península ibérica, lo que convierte a esta duna en una joya natural digna de atención y protección.

Dunas de Monte Blanco. / Istock

Hasta ahora, muchos viajeros y expertos creían que las dunas más altas de España se encontraban en las Islas Canarias, particularmente en Fuerteventura o Gran Canaria. Las Dunas de Maspalomas, por ejemplo, son mundialmente conocidas y constituyen un ecosistema único de cerca de 400 hectáreas. Sin embargo, ninguna de sus formaciones individuales alcanza la altura de la duna de Camariñas. Las más elevadas en Maspalomas no superan generalmente los 10 metros de altura, aunque el conjunto duna-mar-oasis crea un efecto visual impresionante que engaña al ojo.

En Fuerteventura, el Parque Natural de Corralejo también cuenta con dunas espectaculares, más extensas que altas, moldeadas por los vientos alisios y la proximidad al continente africano. Su altura máxima ronda los 8-9 metros, aunque su amplitud supera con creces a las gallegas.

Dunas de Monte Blanco. / Istock

En Andalucía, el caso más notable es el de la Duna de Bolonia en Tarifa (Cádiz), que se eleva a unos 30 metros sobre el nivel del mar. Esta formación, sin duda impresionante y visible desde varios kilómetros de distancia, se encuentra en una zona costera sometida a intensos vientos de levante que ayudan a su mantenimiento y crecimiento. No obstante, estudios recientes han establecido que la duna de Camariñas, en determinados periodos, supera a Bolonia en altitud pura, especialmente por su posición elevada respecto al entorno y la forma en que la arena se acumula en capas compactas por la acción del viento.

Duna de Bolonia, en Cádiz. / Istock

Un enclave por descubrir

Más allá de su dimensión geológica, la duna de Camariñas ofrece una experiencia única para los viajeros en busca de lugares menos transitados. Esta zona de la Costa da Morte no solo se caracteriza por su belleza salvaje y su naturaleza indómita, sino también por una atmósfera de leyenda y misterio que impregna cada rincón. Camariñas es conocida por su tradición en encaje de bolillos, su faro Vilán, el primero electrificado de España, y sus acantilados que desafían al océano.

Duna de Camariñas. / Istock

A diferencia de otros sistemas dunares que han sido profundamente intervenidos por el turismo, la duna gallega permanece casi intacta. Esto se traduce en una experiencia más pura y respetuosa con el medioambiente, ideal para senderistas, fotógrafos de naturaleza y viajeros que prefieren el contacto auténtico con el paisaje.

La existencia de la duna más alta de España en Galicia desafía los estereotipos climáticos y geográficos del país. No todo es sol y desierto: también hay viento atlántico, acantilados abruptos y dunas que emergen como gigantes en paisajes donde uno esperaría rocas y espuma de mar. Este descubrimiento reconfigura el mapa turístico de España y nos invita a mirar más allá de los destinos convencionales.

Para los amantes de la naturaleza y los viajes con sentido, Camariñas se convierte así en un nuevo imprescindible. Una duna en el fin del mundo, al norte, donde el Atlántico susurra historias de arena, viento y tiempo.