Parece Canadá, pero está en Navarra: el segundo hayedo más grande de Europa está en España y tiene rutas de senderismo perfectas para verano

Cuando las temperaturas se disparan y correr al aire libre se convierte en un auténtico reto, existen lugares donde el verano se vive de otra forma. En pleno Pirineo navarro, es uno de esos refugios naturales en los que el calor da una tregua. Su frondosa masa forestal, la altitud y la sombra permanente de sus hayas y abetos crean un escenario perfecto para disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Está considerado el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado de Europa, solo por detrás de la célebre Selva Negra.

Adriana Fernández

Situada entre los valles de Salazar y Aezkoa, la Selva de Irati es mucho más que un bosque. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2024, alberga el segundo hayedo-abetal más extenso y mejor conservado del continente. Sus más de 500 kilómetros cuadrados forman un ecosistema de enorme riqueza donde la naturaleza sigue marcando el ritmo de las estaciones y donde la presencia humana se integra con respeto en un entorno prácticamente intacto.

Selva de Irati / Istock

Fauna en libertad

Hayas y abetos dominan la vista aérea de la zona, acompañados por robles, abedules y sauces que dibujan matices según la altitud y la humedad. En el sotobosque, helechos y musgos tapizan el suelo con una textura esponjosa que conserva la humedad atlántica. Una fantasía donde la fauna goza de libertad: ciervos, corzos, jabalíes... Del mismo modo, es declarada Zona de Especial Protección para las Aves, ya que es refugio para especies cada vez más escasas en otros puntos del continente: el picamaderos negro, el pico dorsiblanco o los distintos carpinteros.

Fauna en la Selva de Irati / Istock / mikel soria arbilla

La puerta de entrada a este espacio natural suele situarse en pueblos cercanos como Ochagavía o Orbaizeta. Ambos conservan un marcado carácter rural y resultan ideales para completar la visita con la gastronomía local y el ambiente tranquilo de las montañas navarras. Por si fuera poco, dentro de este espacio natural se encuentran varias áreas especialmente protegidas, como la Reserva Natural de Mendilatz, la Reserva Natural de Tristuibartea y la Reserva Integral de Lizardoia.

Las mejores rutas de senderismo para verano

Entre las rutas más atractivas destaca la que parte de las Casas de Irati y asciende hasta el embalse de Koixta antes de alcanzar el mirador de Zamariain. Desde este balcón natural se obtienen algunas de las mejores panorámicas del bosque, mientras que el descenso permite enlazar senderos fluidos y muy corribles, ideales para quienes ya cuentan con cierta experiencia en montaña pero no buscan recorridos excesivamente técnicos.

Selva de Irati en Navarra / Istock / MEDITERRANEAN

Otra de las rutas más recomendables es el Camino de los Sentidos, un recorrido circular de apenas dos kilómetros ideal para familias y senderistas que buscan una caminata sencilla. El itinerario sigue el curso del río Urtxuria y permite adentrarse cómodamente en el corazón del bosque, atravesando algunos de sus rincones más representativos. Otra opción muy popular es el paseo alrededor del embalse de Irabia, un recorrido de unos 11 kilómetros que bordea las tranquilas aguas del pantano entre hayedos y abetales.