Can Camins, el bosque catalán único que solo puede visitarse diez días al año

Esta condición de rara avis, unida al hecho de que se trata de un ecosistema particularmente delicado, en el que todo se encuentra en precario equilibrio, es lo que hace que la protección pública sea más intensa de lo habitual. De hecho, tal y como cuenta Roque, “el espacio permanece cerrado al público durante la mayor parte del año” y solo puede visitarse durante el primer día de cada mes con excepción de julio y agosto. No tienes que pagar nada y disfrutas de un guía que te cuenta todos los secretos del bosque, pero el aforo es muy limitado y solo 25 personas pueden participar en cada una de las sesiones. Es complicado lograrlo, pero se puede.