Los expertos opinan que este es uno de los cielos con más estrellas de Europa: así es el camping con observatorio astronómico propio, en plena naturaleza del Pirineo catalán

En el Alt Empordà, TAIGA Bassegoda Park, una de las últimas incorporaciones de TAIGA Campings & Resorts, propone una escapada centrada en la naturaleza y la observación del cielo. Situado en un valle de la Alta Garrotxa, este camping integra un observatorio astronómico profesional, lo que permite combinar rutas al aire libre durante el día con sesiones de observación nocturna.

Actividades astronómicas para niños durante el día. / TAIGA

Un observatorio astronómico dentro del camping

El gran diferencial de TAIGA Bassegoda Park es el Observatori Astronòmic d’Albanyà, ubicado en el propio recinto. Equipado con un telescopio de 40 centímetros y una cúpula automatizada, permite realizar observaciones guiadas accesibles para todos los públicos.

Más allá de la divulgación, el centro participa en proyectos científicos internacionales como la misión TESS de la NASA, dedicada a la detección de exoplanetas. En el marco de esta colaboración, el equipo ha contribuido al descubrimiento de 22 exoplanetas, reforzando el valor de los observatorios terrestres dentro de las redes científicas internacionales. “El objetivo es acercar el universo a la sociedad, pero también formar parte activa de su estudio”, señala Sergio Ferrís, director del Observatori Astronòmic d’Albanyà.

Sesiones divulgativas en el observatorio astronómico. / TAIGA

El observatorio organiza bautismos astronómicos accesibles para todos los públicos, sin necesidad de conocimientos previos. Cada sesión es distinta y depende de las condiciones reales del cielo en ese momento.

Un cielo certificado y sin contaminación lumínica

La ubicación no es casual. Albanyà fue reconocido en 2017 como primer Parque Internacional de Cielo Oscuro de España, lo que garantiza condiciones excepcionales para la observación astronómica.

A esta distinción se suma la certificación Starlight y una política activa de reducción de la contaminación lumínica, que no solo mejora la experiencia del visitante, sino que ha favorecido incluso el regreso de especies nocturnas protegidas.

Carreteras entre campos y paisaje del Alt Empordà. / TAIGA

Naturaleza salvaje en el Alt Empordà

Durante el día, el entorno invita a explorar. El entorno de TAIGA Bassegoda Park es un paraíso para los amantes de las excursiones, con numerosas rutas de senderismo para todos los niveles que parten desde el propio camping.

Entre ellas destaca el acceso directo al GR-11, el gran sendero pirenaico que une el Mediterráneo con el Cantábrico y que conecta Albanyà con el refugio y la cima del Bassegoda. También hay recorridos más suaves que llevan hasta las gorgas del río Muga, pozas de agua cristalina ideales para los meses de verano.

Rutas en bici y senderismo en la Alta Garrotxa. / TAIGA

Estos mismos senderos permiten observar la fauna de la Alta Garrotxa, declarada Zona de Especial Protección para las Aves, donde conviven especies como el águila real, el milano rojo o el halcón peregrino junto a corzos, gatos monteses y tejones.

Además, su ubicación permite combinar montaña y mar en una misma escapada: pueblos medievales, calas de Cadaqués o las playas de Roses están a menos de una hora.

Bungalows integrados en el entorno natural. / TAIGA

Un camping pensado para familias (y desconectar)

TAIGA Bassegoda Park combina naturaleza con confort. Cuenta con piscina, restaurante, zonas deportivas, barbacoas y una programación continua de actividades infantiles, lo que lo convierte en una opción especialmente cómoda para viajar en familia.

Los alojamientos siguen la línea del grupo: espacios amplios, terrazas privadas, cocina equipada y opciones tanto para estancias en bungalow como para viajeros en caravana o camper.

Piscina rodeada de naturaleza en el camping. / TAIGA

Es un resort sostenible: fue el primer camping domótico de España, con un sistema que optimiza el consumo energético en tiempo real. Además, reutiliza el agua para riego y compensa su huella de carbono mediante proyectos forestales, un modelo que contribuye directamente a la conservación del entorno.

El camping abre inicialmente fines de semana y a partir de junio de forma continua, con el verano como temporada fuerte. Uno de los momentos clave es el Starfest, un festival dedicado a la astronomía que se celebra en julio con talleres, música y observaciones nocturnas.

En menos de dos años, TAIGA ha incorporado nueve establecimientos bajo la marca en distintos enclaves de costa e interior: desde destinos del sur como Cádiz o Almería, hasta el Mediterráneo con el nuevo TAIGA Costa Cálida en Cartagena, además de ubicaciones en Cataluña, como el Delta de l’Ebre y Girona, y en el embalse de Mequinenza, conocido como el Mar de Aragón.