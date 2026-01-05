Ni el Camino de Santiago, ni el Caminito del Rey: la ruta de senderismo más bonita para empezar 2026 atraviesa un bosque Patrimonio de la Humanidad y pueblos que parecen detenidos en el tiempo

Empezar el año caminando tiene sentido cuando el sitio lo justifica; a pesar del frío, de los polvorones de más y de que siempre puede apetecer un plan más casero. Pero El Hayedo de Montejo merece cualquier esfuerzo, pues no es una excusa para salir al campo ni un paseo más cerca de Madrid, sino que es uno de los bosques mejor conservados de España, un enclave que ha llegado hasta hoy casi intacto y que obliga a mirar el paisaje con un poco más de atención de lo habitual. Aquí no solo se viene a realizar los pasos diarios ni a tachar rutas de una lista, se viene a entender por qué este bosque existe, por qué se protege y por qué sigue siendo relevante en pleno siglo XXI.