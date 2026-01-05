Ni el Camino de Santiago, ni el Caminito del Rey: la ruta de senderismo más bonita para empezar 2026 atraviesa un bosque Patrimonio de la Humanidad y pueblos que parecen detenidos en el tiempo
La ruta perfecta para caminar acompañado; un plan ideal si amas la naturaleza, lo rural y lo auténtico.
Empezar el año caminando tiene sentido cuando el sitio lo justifica; a pesar del frío, de los polvorones de más y de que siempre puede apetecer un plan más casero. Pero El Hayedo de Montejo merece cualquier esfuerzo, pues no es una excusa para salir al campo ni un paseo más cerca de Madrid, sino que es uno de los bosques mejor conservados de España, un enclave que ha llegado hasta hoy casi intacto y que obliga a mirar el paisaje con un poco más de atención de lo habitual. Aquí no solo se viene a realizar los pasos diarios ni a tachar rutas de una lista, se viene a entender por qué este bosque existe, por qué se protege y por qué sigue siendo relevante en pleno siglo XXI.
Un bosque excepcional por razones científicas
El valor del Hayedo de Montejo no está en que “sea bonito”, que también. Está en que es un hayedo relicto, una rareza biogeográfica en el centro de la Península Ibérica. Quizás no lo sabíais (lo cual es normal) pero las hayas necesitan humedad constante y temperaturas moderadas, condiciones que hoy no son habituales en esta latitud.
Su conservación ha permitido estudiar cómo eran los bosques europeos tras la última glaciación, razón por la que forma parte del conjunto de Hayedos primarios de Europa, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2017. No es un reconocimiento turístico, es científico y ecológico.
Paso a paso
Dentro del hayedo existen tres recorridos señalizados, de distinta longitud, todos ellos circulares y bien delimitados. El más conocido, y el que personalmente recomiendo, ronda los 3 kilómetros, con desnivel suave y sin dificultad técnica, siguiendo el valle del río Jarama y atravesando zonas de hayedo puro, robledales y claros naturales. Una auténtica maravilla que parece que mentira que no sea más conocida.
¡Y no es andar por andar! El recorrido permite identificar especies protegidas, observar el cambio de vegetación según la altitud y entender cómo se organiza un bosque. No es una ruta para improvisar atajos ni salirse del camino, pues el interés está precisamente en lo que se conserva.
El pueblo que explica el bosque
Antes o después de caminar, conviene detenerse, por supuesto, en Montejo de la Sierra, porque el hayedo no se entiende sin el pueblo. Durante siglos, los vecinos gestionaron el bosque de forma comunal, regulando el uso de la madera, el pastoreo y la caza. Esa gestión tradicional es una de las claves de su supervivencia. Hoy el casco urbano mantiene una arquitectura serrana sencilla, con casas de piedra, iglesia románica y un trazado que no ha sido adaptado al turismo, sino a la vida diaria. Siendo honestos, visitar el pueblo te va a encantar si te gusta el turismo interior; honesto, con alma, único.
La ruta puede ampliarse con una visita a Horcajuelo de la Sierra, uno de los conjuntos rurales mejor conservados de la zona, o a Prádena del Rincón, donde se encuentra una iglesia románica del siglo XII declarada Bien de Interés Cultural. Estos pueblos forman parte de la Sierra del Rincón, Reserva de la Biosfera desde 2005, y permiten entender cómo ha sido la vida en esta sierra más allá del bosque.
Síguele la pista
