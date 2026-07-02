Ni el Caminito del Rey, ni las Pasarelas de Relleu: la mejor ruta de senderismo está en Aragón, no es apta para personas con vértigo y la vuelta se hace en kayak

Cuando se habla de senderos espectaculares en España, el Caminito del Rey suele acaparar toda la atención. Pero, en un rincón remoto del Prepirineo aragonés existe una ruta capaz de provocar la misma mezcla de vértigo, asombro y emoción para quienes se atreven a cruzarla. Suspendidas sobre los impresionantes cortados que dominan el embalse de Canelles, en la frontera natural entre Aragón y Cataluña, se encuentra una de las rutas senderistas más espectaculares de España.

Como decíamos, a orillas del embalse de Canelles, donde las aguas turquesas se abren paso entre gigantescas paredes de roca, una serie de escaleras de madera se aferran a los acantilados como si formara parte de la propia montaña. Esta ruta es conocida como las Pasarelas de Montfalcó. Desde lejos parecen imposibles; de cerca, ofrecen una experiencia inolvidable para quienes disfrutan de la naturaleza en estado puro... Y sobre todo, para quienes no tienen vértigo.

Adriana Fernández

La ruta se encuentra en el entorno de Montfalcó, dentro del término municipal de Viacamp, y conecta con el impresionante desfiladero de Mont-rebei, uno de los espacios naturales más sobrecogedores de la Península. El recorrido completo supera los ocho kilómetros por trayecto y presenta desniveles considerables, por lo que requiere una condición física razonable. No se trata de una ruta técnica, pero sí exige cierta seguridad en altura. Quienes padecen vértigo probablemente encontrarán algunos tramos especialmente desafiantes, aunque para muchos visitantes esa sensación forma parte del atractivo de la experiencia.

Las pasarelas de Montfalcó / Istock / MonikM

La ruta de senderismo más desafiante de España: el recorrido

El recorrido comienza en el antiguo núcleo de Montfalcó, en la comarca de la Ribagorza, al que se accede por una carretera que serpentea entre montañas hasta alcanzar un amplio aparcamiento y el histórico albergue instalado en la restaurada Casa Batllé, punto de partida habitual para quienes se aventuran por este itinerario. Durante los primeros metros, la ruta coincide con un pequeño itinerario interpretativo que permite conocer la flora y la fauna de este espacio natural. Poco a poco, el paisaje se vuelve más abrupto y las vistas comienzan a anticipar la espectacularidad de lo que está por llegar.

Las pasarelas de Montfalcó (Aragón) / Istock / OllyPlu

La primera pasarela aparece suspendida sobre una pared rocosa, salvando un importante desnivel mediante escaleras y plataformas de madera ancladas directamente a la montaña. Cuenta con 139 escalones y supera un desnivel vertical de 33 metros enganchado a la roca. El recorrido zigzaguea entre la roca mientras el vacío se abre bajo los pies. Sin embargo, el tramo más impactante llega poco después. Una segunda pasarela, más larga y espectacular, con 291 escalones, asciende por un impresionante farallón desde el que ya se distingue el puente colgante del Seguer, una de las imágenes más icónicas de la ruta.

Las impresionantes vistas de las pasarelas de Montfalcó / Istock / Roberto Jimenez

El punto más impresionante de las Pasarelas de Montfalcó (y su regreso en kayak)

Tras superar las escaleras, el sendero desciende hasta alcanzar el puente colgante que conecta Aragón y Cataluña. Cruzarlo supone uno de los momentos más emocionantes del recorrido. A partir de ahí, la ruta continúa hacia el espectacular desfiladero de Mont-rebei, donde el camino discurre excavado en la roca a cientos de metros sobre el agua. Y por último, el itinerario concluye en La Masieta, ya en tierras catalanas. Desde allí, muchos optan por servicios de transporte o incluso por volver navegando en kayak por las tranquilas aguas del embalse, para disfrutar de otra perspectiva espectacular.

Las pasarelas de Montfalcó sobre el embalse de Canelles / Istock / ilbusca

Pero para quienes no se conforman con poco, todavía hay más: más allá de la aventura vertiginosa de cruzar estos puentes, Montfalcó ofrece la oportunidad de descubrir un entorno natural excepcional donde montañas, cañones y embalses conviven en un paisaje de gran belleza. Es una excursión que combina senderismo, patrimonio y naturaleza en estado puro. ¿Quién querría perdérselo?