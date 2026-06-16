Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Destinos mayores 60Mejor comida EuropaEmilio AragónMejor gastronomía EspañaPiscinas naturales EspañaPueblo película BuñuelDestinos Europa mayores 70Refugio RaphaelCiudad amable
instagram

Ni el Caminito del Rey, ni el Camino de Santiago: la ruta más espectacular de España está tallada en la roca a lo largo de 22 kilómetros y atraviesa el corazón de los Picos de Europa entre acantilados de 400 metros

Esta ruta es sinónimo de caminar con un acantilado a los pies y el sonido del río y los animales siempre presente.

La ruta más espectacular de España está entre Asturias y León.

La ruta más espectacular de España está entre Asturias y León. / Istock

Lidia Lozano

RRSS WhatsApp

Cimas rocosas, frondosos bosques y extensos pastos verdes que parecen sacados de otro planeta nos dan la bienvenida en las partes asturiana y leonesa de los Picos de Europa. Ahí mismo se abre paso uno de los senderos más populares y bellos de la zona. La Ruta del Cares pasa junto al río homónimo y también se conoce como 'la Garganta Divina', por estar en mitad de un desfiladero de 400 metros de profundidad.

Conecta el pueblo asturiano de Poncebos con el leonés Caín en un total de 22 kilómetros -ida y vuelta-, siendo uno de los itinerarios más espectaculares de toda España. En toda su extensión combina historia, geología, esfuerzo humano y paisaje natural. Porque si bien todo el entorno es naturaleza pura, la ruta fue creada por los seres humanos, tallada en la roca en su recorrido entero. Este camino que ya han pisado miles de pies, tiene su origen en 1916.

La ruta de senderismo más espectacular de España, según los expertos: pasa por acantilados de más de 2.000 metros y túneles excavados en la roca

La ruta de senderismo más espectacular de España, según los expertos: pasa por acantilados de más de 2.000 metros y túneles excavados en la roca

Adriana Fernández

La necesidad de la mano humana

En aquel año se empezó a construir un canal de casi 9,5 kilómetros entre Caín y Carmeña que permitía transportar agua a la central hidroeléctrica de Poncebos. Supuso todo un desafío humano y técnico que duró seis años y se tradujo en 5.500 metros de túneles, transportes en barcazas por el canal, trabajadores durmiendo en cuevas y barracones y jornadas enteras con pólvora y herramientas manuales. En 1921 terminó y cambió por completo el entorno.

La garganta que cae hacia el río Cares

La garganta que cae hacia el río Cares / Istock / Miguel Perfectti

La economía y el estilo de vida en los pueblos por los que pasaba el canal cambiaron de un momento a otro. Otra de las grandes modificaciones fue en la geología, ya que se taló el que era el mayor bosque de nogales de Europa. Sin embargo, la senda no llegó hasta 1945, ante la necesidad de mantenimiento constante por parte del canal. Está excavada al borde del acantilado y cuenta con apenas un metro y medio de ancho, con más seguridad que el que había antes.

El inicio de la ruta del Cares en el pueblo asturiano de Poncebos

El inicio de la ruta del Cares en el pueblo asturiano de Poncebos / Istock / Miguel Perfectti

A día de hoy hay un servicio de transporte público a disposición de todo aquel que quiera completar la ruta del Cares, Bulnes, Tielve, Sotres y Pandébano, con salida desde Arenas. Y también hay un aparcamiento en Ovar, con unas 140 plazas y a 1,2 kilómetros de Poncebos. El objetivo es contribuir a "una visita más ordenada, segura y sostenible", favoreciendo la conservación del entorno, como indican desde el portal oficial de Turismo de Asturias.

La ruta desde diferentes puntos

La ruta comienza en Caín, el pueblo con la menor altitud del Valle de Valdeón, con solo 480 metros. Es algo que llama la atención porque desde allí la grandiosidad de los Picos de Europa se aprecia mucho más, pareciendo todavía más impactantes. Aunque también se puede aparcar junto al aparcamiento del funicular de Bulnes, en Poncebos. En esta segunda opción, se aprecia cómo la ruta va ganando altura hasta que aparece el Cares frente a nosotros.

Noticias relacionadas y más

El río Cares a su paso por Caín de Valdeón, el pueblo final de la ruta

El río Cares a su paso por Caín de Valdeón, el pueblo final de la ruta / Istock / JESUS DE FUENSANTA

El río va marcando el trayecto serpenteante en lo profundo del abismo, que cae entre enormes paredones de piedra caliza. En algunos tramos el camino está excavado en la roca y sin grandes desniveles. No es especialmente peligroso, pero hay que tener en cuenta que siempre está expuesto, por lo que se debe prestar mucha atención al entorno y al suelo. Pero solo cuando lo recorres de principio a fin, te das cuenta del porqué de su sobrenombre, la Garganta Divina.

TEMAS

  1. El refugio español de Dua Lipa (30 años) es un pequeño pueblo de las Baleares: 'La gente aquí en España tiene muchísima luz
  2. La ciudad más amable del mundo para recorrer a pie tiene una sola calle peatonal que mide más de un kilómetro: el peatón tiene prioridad legal sobre el coche y caminar es lo más placentero
  3. Aguas cristalinas, cascadas, piscinas volcánicas y lagunas encadenadas: estas son las siete piscinas naturales en España que podrás disfrutar gratis este verano
  4. La región bañada por el Mediterráneo que concentra el mayor número de Banderas Azules de España: suma más de 150 playas, calas y embarcaderos de ensueño
  5. 10 lugares de Europa que deberías visitar después de los 60 años: ciudades amuralladas, palacios de ensueño, Patrimonios Mundiales, y la capital más pequeña de Europa
  6. El refugio de Raphael (83 años) está en la isla más privilegiada de Baleares: jardín mediterráneo, buganvillas rosas y moradas y los mejores atardeceres de España
  7. La ciudad europea perfecta para recorrer a pie sin cuestas ni coches eliminó el tráfico del centro hace diez años: convirtió sus calles en los espacios públicos más envidiados del norte de Europa
  8. Los 6 destinos europeos más accesibles para mayores de 70: tranvías históricos, centros históricos llanos, hospitales de referencia y hoteles con servicio de traslado desde el aeropuerto

El refugio de Marc Cucurella es un pueblo catalán de 10.000 habitantes donde su abuelo le llevaba cada mañana a La Masia

El refugio de Marc Cucurella es un pueblo catalán de 10.000 habitantes donde su abuelo le llevaba cada mañana a La Masia

El refugio sentimental de Matías Prats (75 años) es un pueblo cordobés de 7.000 habitantes

El refugio sentimental de Matías Prats (75 años) es un pueblo cordobés de 7.000 habitantes

La ruta en el corazón de los Picos de Europa que llaman 'la Garganta Divina'

La ruta en el corazón de los Picos de Europa que llaman 'la Garganta Divina'

El pueblo que inspiró a Joan Manuel Serrat su canción 'Mediterráneo': "Era un lugar precioso, tenía amigos y me lo pasaba muy bien"

El pueblo que inspiró a Joan Manuel Serrat su canción 'Mediterráneo': "Era un lugar precioso, tenía amigos y me lo pasaba muy bien"

La región donde veranea la clase media española: playas sin masificar, agua excepcional y paisajes indómitos en el norte del país

La región donde veranea la clase media española: playas sin masificar, agua excepcional y paisajes indómitos en el norte del país

La ciudad andaluza donde se hace el mejor helado del mundo ha visto pasar incontables culturas

La ciudad andaluza donde se hace el mejor helado del mundo ha visto pasar incontables culturas

El mejor lugar de toda Europa para contemplar osos en libertad está en el norte de España

El mejor lugar de toda Europa para contemplar osos en libertad está en el norte de España

Las raíces de Unai Simón están en un pueblo de apenas un centenar de habitantes de Zamora: "Las vacaciones siempre las ha pasado aquí"

Las raíces de Unai Simón están en un pueblo de apenas un centenar de habitantes de Zamora: "Las vacaciones siempre las ha pasado aquí"