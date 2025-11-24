La calzada romana mejor conservada de España está en un pueblo de 500 habitantes: lo llaman el valle de los tres paisajes y está entre barrancos, bosques y campos de cultivo

La desaparición de vías romanas, en general, se debe al desconocimiento, pues anteriormente se creía que estas infraestructuras estaban empedradas, como sucedía en las calles de las ciudades romanas. Pero la construcción de las vías era distinta: estaban conformadas por varias capas de piedras de todos los tamaños, así como áridos finos y arcillas, todas ellas compactadas para crear una carretera que, muchas veces, se encontraba sobre una plataforma de rellenos a cierta altura, y por la cual circulaban carros de mercancías y todo tipo de gentes.