Es una de las calles más concurridas de toda Europa y está en España: mide algo más de un kilómetro y al día pasan por ella más de 200.000 personas
Aunque la gran mayoría de la gente que la transita son turistas, sus habitantes están dispuestos a recuperarla.
Actualmente vivimos una época donde el turismo de masas es nuestro pan de cada día; y es que debido al siempre creciente número de pisos turísticos y los cada vez más habituales vuelos low cost, viajar nunca había estado tan a mano.
España es uno de estos países que sufre el turismo masivo, pero es comprensible. Tenemos un país y un territorio que rebosa historia y cultura, además de que tiene unos paisajes y clima ideales.
La ciudad de España con más presencia de turistas desde hace ya unos años es Barcelona, donde la aglomeración de éstos es ya algo común de ver en sus calles más céntricas. De estas calles, la más concurrida diariamente, con más de 200.000 personas transitándola arriba y abajo, son Las Ramblas, cuyo recorrido de más de un kilómetro va desde la Plaça de Catalunya hasta el Port Vell.
La conformación de Las Ramblas
Aunque el nombre reconocido de este paseo tan emblemático de la ciudad condal es La Rambla, se la conoce popularmente como Las Ramblas, debido a que es en realidad un conjunto de cinco tramos: la Rambla de Canaletes, la Rambla dels Estudis, la Rambla de les Flors o Sant Josep, la Rambla dels Caputxins, y la Rambla de Santa Mònica.
Al otro lado del Paseo de Colón, la Rambla sigue en el puerto por la conocida Rambla del Mar, mientras que por encima de Plaça de Catalunya sigue por la Rambla de Catalunya.
Empezando por arriba de todo de la calle, uno de los elementos más reconocibles es la Font de Canaletes, que según dice la leyenda “quien bebe de la fuente, vuelve a la ciudad”.
Además, la fuente es igualmente famosa por ser el punto donde los aficionados al Barça se reúnen para celebrar sus victorias. La tradición se remonta a la década de 1930, cuando los aficionados iban a informarse de los resultados de los partidos a la redacción del diario deportivo La Rambla, situada delante mismo de la fuente.
El mercado de la Boqueria, el segundo más grande de Cataluña después del mercado de Sant Antoni, es el punto de Las Ramblas más concurrido por los turistas. Y no sorprende, ya que con sus más de 300 paradas con una gran variedad de oferta, desde comida casera y tradicional, hasta los productos más exóticos, el espectáculo que ofrece es un deleite para la vista.
Pero de un tiempo para aquí, a pesar de ser el mercado más visitado de la ciudad, los turistas que lo visitan no acostumbran a comprar, por lo que parece que no es un mercado muy rentable. Por eso, actualmente, el ayuntamiento de Barcelona está estudiando cómo recuperar su esencia y evitar que muera de éxito, todo con el objetivo de garantizar que mantiene su función de mercado municipal a la vez que preserva su singularidad y oferta comercial que aseguran su viabilidad.
Si seguimos bajando por la calle, llegamos al Mosaic del Pla de l’Ós, un mosaico del artista Joan Miró creado en 1976, que añade un toque artístico a éste bulevar. En la actualidad, es un símbolo de homenaje y recuerdo a las víctimas del atentado de Las Ramblas de 2017.
Un poco más abajo del mosaico se eleva el Gran Teatre del Liceu, un teatro de ópera inaugurado en 1847 y catalogado como bien cultural de interés nacional. Un dato curioso acerca de este teatro es que no solo ha sido destruido en dos ocasiones por incendios (el primero en 1861, y el último en 1994), sino que también sufrió un ataque bomba por parte de un activista anarquista de la ciudad. Pero, tocamos madera, actualmente el teatro está en perfectas condiciones.
Al final de la Rambla dels Caputxins, justo antes del inicio de la Rambla de Santa Mònica, se encuentra la Plaza Real, una plaza porticada repleta de palmeras y con farolas diseñadas por Gaudí. Además, alberga una gran cantidad de bares y restaurantes donde poder comer después de dar un paseo por Las Ramblas.
Remodelando la calle
En el verano de 2024 se dio inicio a las obras que pretenden hacer una remodelación física, cultural y comercial del paseo para poder recuperarlo para el vecindario. Según los planes, una vez terminada la obra, la calle tendrá un paseo más amplio, más oferta cultural para la ciudadanía, y una infraestructura actualizada que hará que los barrios del Gótico y el Raval estén mejor conectados.
Así en 2027, cuando está previsto que termine ésta remodelación, por Las Ramblas no solo podrán pasear los turistas, sino que los habitantes de la ciudad también podrán disfrutar de ella.
Síguele la pista
Lo último