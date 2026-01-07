La calle con soportales más larga de Europa está a media hora de Madrid: así es la Calle Mayor de Alcalá de Henares

No es casual que sea una de las estampas más buscadas por las cámaras. La calle Mayor desemboca en lugares que actúan como imanes turísticos: la Plaza de Cervantes y la Casa Natal de Miguel de Cervantes, entre otros puntos imprescindibles del centro histórico. Es un paseo que va encadenando escenas: soportales, comercios, detalles arquitectónicos, y esa atmósfera universitaria que acompaña a Alcalá como una firma. Aquí también se entiende por qué la ciudad es un destino perfecto para quien vive en Madrid y cree que ya lo ha visto todo. Alcalá propone lo contrario: un viaje en el tiempo sin billete, con la ventaja de que se hace a pie y a la sombra.