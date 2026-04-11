La calle donde mejor se come de La Rioja es un "laberinto de 60 sabores": cada bar esconde un pincho único, se ubica junto a un Bien de Interés Cultural y es conocida mundialmente como "La Senda de los Elefantes"

Dependiendo de cómo se delimite de la zona, la cifra exacta de locales cambia, pero suele hablarse de más de 60 en conjunto. De ahí viene esa idea de “laberinto de sabores", ya que, además, cada bar tiene su propio pincho de referencia. En muchos casos, es prácticamente lo único que se pide, y no es el tipo de sitio donde uno va a estudiarse una larga carta.