La calle de La Rioja que debes visitar al menos una vez en la vida: bodegas centenarias, alma gourmet y mucho más que vino

Lo más recomendable es que planifiques tu visita con algo de antelación, ya que muchas bodegas ofrecen recorridos guiados con cata incluida, pero suelen requerir reserva previa, especialmente en fines de semana y en temporada alta. Pero la mejor época para descubrir el Barrio de la Estación depende de lo que se busque. En septiembre y octubre, la vendimia es la gran protagonista y algunas bodegas permiten conocer de cerca el proceso. Si vas a viajar en junio, merece la pena consultar si se celebra el evento “La Cata del Barrio de la Estación”, una cita bienal que reúne a las bodegas del entorno en una jornada conjunta. Ese mismo mes el municipio celebra sus fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro, que incluyen la conocida Batalla del Vino, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.