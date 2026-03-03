La calle con las mejores tapas de España, según Dabiz Muñoz: "Es un sitio en el que se come increíble, es un festival del tapeo"

Mesas altas, pizarras escritas a mano y camareros que avanzan con platos pequeños, pero intensos. El local que el chef Dabiz Muñoz ha señalado como referencia imprescindible cuando se habla de tapas en España es uno de los más emblemáticos de la capital. Copas de vino blanco bien frío, vermús servidos con precisión y una sucesión de propuestas que caben en la palma de la mano, pero que concentran técnica y producto. El chef de Alta Cocina se ha detenido a probar la esencia de un restaurante castizo madrileño y no ha podido evitar ponerlo en su 'top' de recomendaciones.