La calle con las mejores tapas de España, según Dabiz Muñoz: "Es un sitio en el que se come increíble, es un festival del tapeo"
Esta vez es el chef de cuatro estrellas Michelín el que se ha mojado: el mejor bar de tapas de España es un referente madrileño de toda la vida.
Mesas altas, pizarras escritas a mano y camareros que avanzan con platos pequeños, pero intensos. El local que el chef Dabiz Muñoz ha señalado como referencia imprescindible cuando se habla de tapas en España es uno de los más emblemáticos de la capital. Copas de vino blanco bien frío, vermús servidos con precisión y una sucesión de propuestas que caben en la palma de la mano, pero que concentran técnica y producto. El chef de Alta Cocina se ha detenido a probar la esencia de un restaurante castizo madrileño y no ha podido evitar ponerlo en su 'top' de recomendaciones.
El creador de DiverXO, acostumbrado a llevar la alta cocina a territorios extremos, no prodiga recomendaciones a la ligera. Por eso resulta revelador que, cuando le preguntan dónde ir de tapas en la capital, no dude en mencionar La Catapa, una taberna situada a escasos metros de Parque del Retiro. En este establecimiento el tapeo puede ser exigente, técnico y profundamente ligado al producto. En su carta conviven clásicos reinterpretados con elaboraciónes más sofisticadas.
Lo que está claro es que en un país donde la tapa forma parte de la identidad cultural, que un chef de la talla de Dabiz Muñoz señale una dirección concreta no es un detalle menor. Pero más allá de las recomendaciones mediáticas, lo que realmente sostiene la fama de esta taberna es algo más simple y más difícil a la vez: sabor, una barra que nunca pierde el pulso y una clientela de las de toda la vida.
Esencia castiza con vanguardia gastronómica: este es el mejor restaurante de tapas de Madrid
A pocos metros de Parque del Retiro, en la calle Menorca, se esconde este restaurante de tapas sofisticado que ha robado el corazón de cientos de madrileños (y turistas). La propuesta orbita en torno a elaboraciones que respetan la memoria madrileña sin caer en la nostalgia. La ensaladilla rusa de faisán escabechado, las croquetas de patata y trufa, los mejillones de roca al curry rojo y las sepietas a la plancha con alioli de tomate seco son platos de apariencia sencilla y técnica totalmente depurada.
"Es un sitio en el que se come increíble. Si te quieres pegar un festival de tapas, con buen sabor y buena cocina, este es tu sitio”, han sido sus palabras sobre este establecimiento. "Tapas bien hechas y con mucho sabor", asegura. ¿Qué más se puede pedir?
Los callos con pata y morro mantienen el pulso tradicional, mientras que las mollejas de cordero salteadas con boletus o el queso con aceite de leche cruda de oveja revelan sensibilidad contemporánea de esta carta. Luego, el capítulo dulce continúa esa línea de sobriedad bien ejecutada con platos como milhojas de piñones caramelizados con helado de turrón o flan de queso con helado de violeta.
¡Pero eso no es todo! Si hay un pilar fundamental en La Catapa es el vino. La bodega, con referencias nacionales e internacionales, responde al criterio de Nicolás Fernández Trujillo, cuya trayectoria como catador y distribuidor se traduce en una selección pensada para maridar con cada plato.
