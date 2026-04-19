La calle donde mejor se come de Granada es “el paraíso de las tapas”: concentra más de una decena de bares en apenas 200 metros

A la hora del aperitivo, la calle Navas, en pleno centro de Granada, empieza de pronto a llenarse y a partir de ahí el ritmo ya no para. Las barras se ocupan, las mesas cambian de manos en cuestión de minutos y los camareros enlazan comandas sin pausa. O tienes suerte y ves a lo lejos a esa pareja que pide la cuenta y está a punto de dejar su hueco libre, o te puede costar encontrar hueco dada la popularidad de esta calle que apenas se tarda tres minutos en recorrer.

Granada es la reina indiscutible de la tapas / Istock / 5

En ese tramo corto, donde los bares se suceden casi sin interrupción, es fácil entender por qué muchos acaban quedándose en la misma calle durante horas sin necesidad de moverse más. Espera en la puerta o encuentra ese pequeño espacio en la barra, que te va a merecer la pena descubrir esta calle que concentra más de una decena de bares donde tapear en apenas 200 metros.

Adriana Fernández

Cómo recorrer la calle Navas

El sistema de tapa incluida con la bebida (uno de los grandes reclamos de la ciudad andaluza) sigue presente en muchos locales, aunque puede variar según el establecimiento.

Una buena forma de empezar el recorrido es en Los Diamantes, uno de los bares más conocidos de la zona y también uno de los que mejor reflejan el ritmo de la calle. Es, sin lugar a dudas, uno de los más icónicos de la ciudad por su propuesta sencilla, pero que siempre bordan. Su funcionamiento es rápido, con bastante rotación, y está muy asociado al tapeo clásico granadino.

Pide algo de beber y acompáñalo de alguna fritura o deja que te sorprendan con la tapa que toque en ese momento. Este no es lugar para complicarse la vida.

A pocos metros, encuentras el Fogón de Galicia, otro clásico, con un pulpo a la gallega exquisito, además de vieiras gratinadas, almejas a la marinera o mejillones al vapor.

A partir de ahí, lo más recomendable es dejarse llevar por el propio ritmo de la calle. Elige sobre la marcha el que más te cuadre según el ambiente de cada local, pero que por falta de opciones no sea: Casa Ángeles, Abra Pampa, la Bodeguita Cofrade... Hay para todos los gustos.

La definición perfecta de lo que significa tapear en Granada

Lo que ocurre en la calle Navas define a la perfección lo que es la ciudad y su forma de comer y salir a tomar algo, pero con la ventaja de que aquí todo se concentra en apenas unos metros.

La variedad de opciones puede empujarte a querer abarcar demasiados en poco tiempo, pero no es buena idea. Párate en el que más te atraiga y, si te quedan ganas de más, muévete, pero no vayas con prisas que entonces la experiencia pierde el sentido. Además, las tapas tienden a ser más contundentes de lo que parecen al principio, por lo que puedes acabar saturándote queriendo probar todo.

También ten en cuenta que la calle Navas cambia bastante según la hora. A mediodía suele ser más manejable antes de que empiece a llenarse, mientras que por la noche (especialmente los fines de semana) la cantidad de gente aumenta y encontrar sitio puede requerir algo de paciencia.