La calle donde mejor se come de Galicia: tiene más de 80 bares, 150 metros y ha llegado a recibir a medio millón de viajeros

Lo que encontrarás en cualquier momento (y lo que es su mayor ventaja) es variedad. En pocos metros puedes probar propuestas diferentes, desde bares tradicionales hasta locales más orientados al visitante ocasional. Aunque esa diversidad te permite elegir, también te obliga a fijarte en detalles como el tipo de carta o los precios. No dejes pasar la oportunidad de dejarte caer por algunos locales como En Gato Negro (prueba el hígado encebollado), Ábella (con su famosa tapa de "cocodrilo"), El Trafalgar (aquí destacan los mejillones) o Barrola (cumbre de marisco).