La calle donde mejor se come de Galicia: tiene más de 80 bares, 150 metros y ha llegado a recibir a medio millón de viajeros
Una calle del casco histórico de Santiago concentra decenas de bares y restaurantes en apenas 150 metros entre peregrinos y turistas.
En Santiago de Compostela hay una calle donde la decisión no es dónde comer, sino en cuál de todos los sitios parar. La Rúa do Franco, a pocos pasos de la Catedral de Santiago, concentra en pocos metros una oferta difícil de igualar en Galicia.
En un tramo muy corto encontrarás una sucesión continua de bares, restaurantes y tabernas que funcionan prácticamente sin interrupción a lo largo del día. La sensación, al recorrerla, es clara: aquí casi cada puerta está dedicada a la hostelería.
Una calle que nace ligada a los peregrinos
La Rúa do Franco forma parte del entramado medieval que se desarrolló en torno a la catedral. Su nombre está asociado a los llamados “francos”, término que se utilizaba para referirse a los extranjeros que llegaban a la ciudad, muchos de ellos peregrinos procedentes de otros puntos de Europa.
Esta zona se convirtió pronto en un punto de paso habitual, ya que está cerca de la catedral y conectaba con accesos clave al casco histórico. Esa circulación constante de personas favoreció la aparición de mesones, tabernas y lugares donde comer o alojarse.
Al llegar comprobarás rápidamente que esa función no ha desaparecido. Más bien se ha adaptado y, donde antes había posadas y mesones, hoy hay bares y restaurantes que siguen atendiendo a un flujo continuo de peregrinos deseosos de darse un homenaje tras días sin parar.
Tampoco hay una cifra oficial que cuantifique cuántas personas pasan por esta calle, pero los datos globales de turismo en Santiago ayudan a entender la escala. Solo el Camino de Santiago registra cientos de miles de peregrinos anuales (en 2025, se superó por primera vez el medio millón de peregrinos que llegaron a Santiago y recogieron su Compostela), a lo que hay que sumar el turismo general de la ciudad.
Una concentración poco habitual de bares y restaurantes
En la actualidad, la Rúa do Franco reúne varias decenas de locales de hostelería en un espacio muy reducido. No existe un recuento oficial único, pero distintas fuentes locales sitúan la cifra por encima de los 70 u 80 establecimientos si se incluyen bares, restaurantes y taperías.
Sea la cifra que sea, lo que define la calle es la densidad. Aquí los locales se suceden sin apenas interrupción, con cartas visibles en el exterior y el personal invitando a entrar.
Como era de esperar (y seguro que es lo que vas buscando), la oferta gira en gran medida en torno a la cocina gallega. Te costará decidir entre pulpo a feira, empanada, mariscos o carnes, que forman parte habitual de las cartas, aunque también hay propuestas más pensadas para una parada rápida.
Cómo es comer hoy en la Rúa do Franco
La experiencia de comer en la Rúa do Franco depende en gran medida del momento del día y del local elegido, así que, si tienes poco tiempo, ten claro qué buscas. En horas punta, notarás que el ambiente es dinámico y hay rotación constante de mesas. Si prefieres algo más calmado, fuera de esos momentos el ritmo es más manejable, aunque nunca llega a ser una zona tranquila.
Lo que encontrarás en cualquier momento (y lo que es su mayor ventaja) es variedad. En pocos metros puedes probar propuestas diferentes, desde bares tradicionales hasta locales más orientados al visitante ocasional. Aunque esa diversidad te permite elegir, también te obliga a fijarte en detalles como el tipo de carta o los precios. No dejes pasar la oportunidad de dejarte caer por algunos locales como En Gato Negro (prueba el hígado encebollado), Ábella (con su famosa tapa de "cocodrilo"), El Trafalgar (aquí destacan los mejillones) o Barrola (cumbre de marisco).
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